Zayn Malik zollt Liam Payne (†31) beim Tourauftakt Tribut

Der ehemalige One Direction-Star Zayn Malik (31) startete am Samstag seine "Stairway to the Sky"-Tour in Leeds, England. Das erste Konzert fand damit nur wenige Tage nach der Beerdigung seines einstigen Bandkollegen Liam Payne (✝31) statt. Am Ende der Show zollte der Star seinem verstorbenen Freund mit einer rührenden Geste Tribut. Nachdem Zayn die Bühne verlassen hatte, erschien ein Bild auf der großen Leinwand mit der Aufschrift "Liam Payne 1993-2024. Ich liebe dich, Bruder." Eine Aufnahme der bewegenden Hommage, welche unter anderem Just Jared vorliegt, zeigt den Schriftzug sowie ein rotes Herz darunter.

Ursprünglich sollte die Solo-Tournee des Briten bereits im vergangenen Monat beginnen. Aufgrund des tragischen Todes von Liam am 16. Oktober entschied sich der Musiker jedoch dazu, die ersten Shows zu verschieben. In einem herzergreifenden Statement auf seinem offiziellen Instagram-Kanal teilte Zayn daher mit, dass er die geplanten Konzerte nun im Januar spielen wird. Zudem drückte er in diesem Kontext seine tiefe Trauer aus: "Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast, und ich kann nicht beschreiben, was ich dafür geben würde, dich noch einmal zu umarmen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe und respektiere."

Erst Anfang dieser Woche reisten der 31-Jährige sowie die anderen Mitglieder der Erfolgsband, Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31) zu Liams Beerdigung in England an. Damit versammelte sich die Gruppe zum ersten Mal seit neun Jahren wieder an einem Ort – jedoch aus einem unvorhergesehenen, tragischen Anlass. Auf Fotos sieht man, wie die trauernden Künstler ihrem musikalischen Weggefährten in schwarzen Anzügen sowie dunklen Sonnenbrillen die letzte Ehre erweisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson im September 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles auf Liam Paynes Beerdigung