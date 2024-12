Fans enttäuscht: Zayn Malik sagt Konzert kurz vor Beginn ab

In diesem Jahr traute sich Zayn Malik (31) das erste Mal seit dem Ende von One Direction auf die Bühne. Doch seine "Stairway to the Sky"-Tour läuft gerade nicht gut für seine Fans. Aus verschiedenen Gründen verschob er bereits zwei Mal einige Konzerte. Vor etwa zwei Wochen stand er endlich auf der Bühne – doch jetzt müssen seine Fans den nächsten Rückschlag erleiden. Nur wenige Minuten vor Beginn seines Konzerts in Newcastle meldet der Sänger sich auf Instagram und sagt das Konzert komplett ab. "Es tut mir so leid, dass ich das tun muss, aber meine Stimme macht heute einfach überhaupt nicht mit und ohne meine Stimme gibt es keine Show", schreibt er in seiner Story.

Der "Pillowtalk"-Interpret fährt fort: "Es tut mir wirklich leid, euch enttäuschen zu müssen, vor allem so kurzfristig... Ich habe bis zum letzten Moment an der Hoffnung festgehalten. Ich hoffe, dass ich mit etwas Ruhe heute Abend morgen wieder auf der Bühne stehen kann." Seine Fans zeigen sich enttäuscht, haben aber auch Verständnis. Auf X schreiben einige User: "Ich schicke viel Liebe an alle, die weit gereist sind, um ihr Idol zu sehen." und "Es war ein großer Schock und ist wirklich schade. Ich kann es nicht glauben, aber ich gebe Zayn keine Schuld." oder auch "Ich habe so viel Geld bezahlt, um hierherzukommen! Ich kann nicht aufhören, zu weinen."

Bisher gibt es keine weiteren Details, ob und auf welchen Tag das Konzert verschoben wird. Viele Fans des Musikers ermahnen seine Kritiker, dass Zayn vor wenigen Wochen erst einen großen Verlust durchgemacht hat. Sein ehemaliger Bandkollege und Freund Liam Payne (✝31) ist auf tragische Weise verstorben. Kurz nach dessen Tod verschob Zayn bereits einige Konzerte, um sich Zeit für seine Trauer zu nehmen. Außerdem kämpft der "Stardust"-Sänger schon seit Beginn seiner Karriere mit schweren Angstzuständen, die ihn lange davon abgehalten haben, überhaupt wieder auf die Bühne zurückzukehren.

Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024

Getty Images Liam Payne und Zayn Malik im Juni 2014

