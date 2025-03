Zu dünn? Katie Prices Fans sind besorgt um ihre Gesundheit

Katie Price (46) sorgt erneut für Schlagzeilen – doch dieses Mal nicht durch einen ihrer Promi-Auftritte. Der Reality-TV-Star hat bei seinen Fans mit einem stark veränderten Aussehen Besorgnis ausgelöst. In einem Video auf Instagram präsentierte die 46-Jährige ein rotes Minikleid mit asymmetrischem Design und betonten Details an der Taille, kombiniert mit schwarzen Absätzen und einer funkelnden Handtasche. Doch viele ihrer Follower kommentierten weniger den Look als ihre auffällige Gewichtsabnahme. Sätze wie "Du bist nicht mehr wiederzuerkennen" und "Bitte hol dir Hilfe" machten sich unter dem Post breit.

Katie selbst sieht jedoch keinen Grund zur Besorgnis. In einem Interview mit The Sun erklärte sie, dass sie sich derzeit in einer sehr guten Phase befinde und ihr Gewichtsverlust durch eine Ernährungsumstellung sowie mehr Bewegung erzielt wurde. Sie betonte, dass der Verlust ihrer Pfunde auf natürliche Weise erfolgt sei, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, sie könnte auf Injektionen wie Ozempic zurückgegriffen haben. "Ich achte einfach mehr darauf, was ich esse", erklärte die ehemalige Glamour-Ikone. Ihr aktuelles Fitnessprogramm umfasst wieder regelmäßige Aktivitäten wie das Reiten, das sie nach einer langen Phase der Bewegungseinschränkungen aufgrund früherer Verletzungen nun wieder genießen kann.

Hinter Katie liegt eine schwierige Zeit. Nach mehreren gescheiterten IVF-Behandlungen, die ihre Hormone beeinflussten, und einer schweren Fußverletzung, die sie zehn Monate lang an den Rollstuhl fesselte, musste sie ihren Körper erneut aufbauen. Trotz all der Herausforderungen zeigt sich das It-Girl hartnäckig und optimistisch. Ihre Fans bleiben allerdings besorgt, da Katie in der Vergangenheit häufiger wegen radikaler äußerlicher Veränderungen in den Schlagzeilen war – darunter zahlreiche Schönheitsoperationen. Dennoch erhielt sie neben den kritischen Stimmen auch Lob für ihr Auftreten. "Danke für die lieben Nachrichten", schrieb Katie in den Kommentaren und zeigte damit, dass sie den Rückhalt ihrer Unterstützer zu schätzen weiß.

Getty Images Katie Price, TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2025

