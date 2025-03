Megan Fox und Machine Gun Kellys Tochter ist auf der Welt

Megan Fox (38) hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht – ein kleines Mädchen! Das Baby ist der erste gemeinsame Nachwuchs von der Schauspielerin und ihrem vermeintlichen Ex-Partner Machine Gun Kelly (34). Die zuckersüße Neuigkeit verkündet der Musiker mit einem kurzen Video auf Instagram. Darauf zu sehen ist die Mini-Hand des neuen Erdenbürgers sowie MGKs Finger, die die Hand seiner Tochter streicheln. "Endlich ist sie da", schreibt der frischgebackene Vater überglücklich.

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Gratulationen. "Herzlichen Glückwunsch! Ich bin so aufgeregt, diese Nachricht zu lesen. Ich hoffe, dir, dem Baby und Megan geht es gut", kommentiert ein aufgeregter Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und schreibt freudig: "Ich freue mich so sehr für euch, herzlichen Glückwunsch!" Auf Megans Social-Media-Account ist es bisher ruhig geblieben. Die "Jennifer's Body"-Bekanntheit hat weder eine Story noch einen Beitrag auf ihrem Profil veröffentlicht.

Megan und MGK galten lange als das wohl exzentrischste Paar Hollywoods. Die beiden lernten sich 2020 am Set von "Midnight in the Switchgrass" kennen und polarisierten regelmäßig mit extravaganten Looks und öffentlichen Liebesbekundungen. Zuletzt sorgten die beiden mit ihrer turbulenten Beziehung für Schlagzeilen, weil sie sich während Megans Schwangerschaft getrennt haben sollen. Für die 38-Jährige ist es das erste Kind außerhalb ihrer Ehe mit Brian Austin Green (51), mit dem sie drei Kinder namens Noah, Bodhi und Journey bekommen hat. Auch MGK ist bereits Vater einer 15-jährigen Tochter.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kellys Hand und die seiner Tochter, März 2025

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

