Erkannt? So sah Katie Price vor ihren Schönheits-OPs aus

Katie Price (46) legte sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Male unters Messer. Ihre Oberweite, ihr Gesäß und ihr Gesicht ließ sie bereits mehrfach operativ verändern. Nun sorgt ein Schnappschuss auf Instagram für offene Münder. Ihre Schwester Sophie teilt ein Bild, das die Reality-TV-Bekanntheit als Teenager zeigt – lange vor ihren zahlreichen Schönheitsoperationen. Auf dem Schnappschuss ist Katie mit lockigem braunem Haar, einem glamourösen Make-up und ihrer Familie zu sehen. Vor allem ihre Natürlichkeit dürfte die Betrachter überraschen.

Seit ihrer Modelkarriere und ihrem Aufstieg als Glamour-Model hat Katie ihr Aussehen radikal verändert. Insgesamt unterzog sie sich 16 Brustoperationen, mehreren Gesichtsstraffungen, Brazilian Butt Lifts und Nasenkorrekturen. Sie selbst nennt sich eine "Botschafterin für Körpermodifikationen" und scheut nicht davor zurück, jährlich – oder sogar mehrfach pro Jahr – neue Eingriffe vornehmen zu lassen – die nächste Operation ist bereits in Planung. "Seit meinem Gewichtsverlust ist mein Po so schlaff, dass er dringend eine Auffrischung braucht", berichtete sie auf Social Media.

Während einige Fans sie für diese Offenheit bewundern, äußern sich viele zunehmend besorgt über ihren körperlichen Zustand. Zuletzt geriet die Influencerin in die Schlagzeilen, als Fans sie aufgrund ihres Gewichtsverlustes kaum noch erkannten und sie in den sozialen Medien aufforderten, auf sich zu achten. Doch Katie achte einfach nur auf ihre Ernährung, wie sie im Interview mit The Sun betonte: "Ich achte einfach mehr darauf, was ich esse."

Instagram / sophie_pricey Katie Price (r.) mit ihrer Familie zu Jugendzeiten

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

