Dieser Star soll Hagrid in der "Harry Potter"-Serie spielen

Die Besetzung der kommenden Harry Potter-Serie von HBO sorgt weiter für Gesprächsstoff. Laut einem exklusiven Bericht von Deadline stehe der britische Schauspieler Nick Frost kurz davor, einen Vertrag für die ikonische Rolle des Halbriesen und Hogwarts-Geländehüters Rubeus Hagrid zu unterschreiben. Nick wäre damit der nächste große Name im Cast der Serie. HBO konnte bereits Stars wie John Lithgow (79) als Albus Dumbledore, Janet McTeer (63) als Minerva McGonagall und Paapa Essiedu (34) als Severus Snape verpflichten oder steht mit ihnen in finalen Verhandlungen. HBO hat sich bisher bedeckt gehalten und erklärte lediglich, dass sie einzelne Besetzungen erst nach der endgültigen Vertragsunterzeichnung bestätigen würden.

Die Gerüchteküche rund um Nicks mögliche Casting-Beteiligung brodelte bereits vergangene Woche, nachdem Fans seinen kryptischen Instagram-Post vom 20. März mit den Worten "Es passiert, es passiert wirklich" als Hinweis deuteten. Hinzu kommt, dass der "Get Away"-Darsteller erst kürzlich einigen der bereits bestätigten Serien-Stars auf Social-Media-Plattformen wie Instagram zu folgen begann. Sollte der Schauspieler tatsächlich Hagrid verkörpern, würde er in die Fußstapfen des inzwischen verstorbenen Robbie Coltrane (✝72) treten, der diese Rolle in allen acht "Harry Potter"-Filmen verkörperte und damit unvergessen bleibt. Fans beobachten nun gespannt die Entwicklung.

Mit der geplanten HBO-Serie wird ein völlig neuer Ansatz verfolgt, um die Erzählung der weltweit beliebten sieben "Harry Potter"-Bücher über mehrere Staffeln hinweg detailreich zu adaptieren. Wie bereits berichtet, setzt der Fernsehprogrammanbieter bewusst auf ein komplett neues Ensemble und die Produktion soll über ein Jahrzehnt hinweg laufen. Während die bekannten Gesichter wie Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (34) und Rupert Grint (36) nicht zurückkehren, möchte HBO die Chance nutzen, der magischen Welt neue Facetten zu verleihen. Nick Frost, der in der Vergangenheit mit Filmen wie "Shaun of the Dead" und "Hot Fuzz" sowie Serien wie "Truth Seekers" erfolgreich war, könnte mit seinem Charisma und humorvollen Schauspiel ein perfekter Neuzugang für das Franchise werden. Die Spannung bleibt, ob er die Fans mit seiner Interpretation von Hagrid überzeugen wird.

Getty Images Schauspieler Nick Frost besucht die "Timestalker" UK Gala-Vorstellung im Oktober 2024 in London.

Action Press / United Archives GmbH Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson in "Harry Potter und der Feuerkelch"

