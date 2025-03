Sein Segelabenteuer: Knossi würde es nie wieder machen

Jens "Knossi" Knossalla (38) zeigte sich von seinem jüngsten Abenteuer bei "Mission Unknown: Atlantik" sichtlich gezeichnet. Der Entertainer war Teil eines Teams, das unter extremen Bedingungen mit einem Segelboot den Atlantik von Afrika bis Amerika überquerte. Dies wurde zu einer Herausforderung, die ihn und die weiteren Teilnehmer, darunter Joey Kelly (52) und die YouTuberin Ann-Kathrin Bendixen alias "Affe auf Bike", an ihre körperlichen und mentalen Grenzen brachte. "Ich habe keine Lust mehr, auf irgendein Boot zu gehen!", erklärte Knossi nun deutlich nach seiner Rückkehr im Interview mit der Bild. Er betonte: "Ich brauche kein Meeresrauschen, ich brauche kein Wasser. Ich würde es nie wieder machen!"

Knossi beschrieb, dass er bereits zu Beginn der Reise gemerkt habe, wie schwierig diese Herausforderung werden würde. "Es gab Momente, wo ich dachte, wie soll ich das schaffen?", offenbarte er im Gespräch. Vor allem die unvorhersehbaren Faktoren wie Seekrankheit und ständiger Schlafmangel machten ihm zu schaffen. Rückzugsmöglichkeiten gab es nicht, und ein Abbrechen sei mitten auf dem offenen Meer ohnehin nicht möglich: "Es ist genauso schlimm, nach vorne wie nach hinten zu fahren." Obwohl er sich bewusst war, dass das Abenteuer ihn fordern würde, zeigte er sich von den Extremen überrascht.

Bereits in der Vergangenheit hatte Knossi mehrfach seine Belastbarkeit unter Beweis gestellt, etwa bei der Survivalshow 7 vs. Wild. Doch während er diese Erlebnisse trotz aller Härte positiv bewertete, offenbarte das Segelabenteuer eine neue Dimension für den Entertainer. In "Mission Unknown: Atlantik", ab Ende Februar bei Prime Video und später auf YouTube zu sehen, erleben Fans hautnah, wie Knossi gemeinsam mit den anderen Teilnehmern gegen die Naturgewalten des Ozeans ankämpft. Die Show ist das erste Format dieser Art, das Knossi mitentwickelte. Offenbar ist er unermüdlich, denn schon bald steht "Deep Down", eine weitere Survivalshow des Entertainers, in den Startlöchern. Doch wie er selbst sagt: "Die Zeit auf See bleibt unvergleichlich – und ist vorerst endgültig genug."

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Anzeige Anzeige

Instagram / 7vswild Sascha Huber und Knossi bei "7 vs. Wild"

Anzeige Anzeige

Anzeige