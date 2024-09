Nach "The 50"-Eklat: Schießt Sam Dylan hier gegen Georgina?

Sam Dylan (33) teilt heftig aus! Vor wenigen Tagen wurde behauptet, dass der Realitystar sich beim Dreh der zweiten Staffel von The 50 so sehr mit seiner ehemaligen besten Freundin Georgina Fleur (34) in die Haare bekommen hat, dass diese anschließend die Show verlassen musste. Wie es scheint, reagiert der Partner von Rafi Rachek (34) nun in seiner Instagram-Story auf die Geschehnisse. "Erkenntnis der letzten Tage! Nur weil man jetzt Mutter ist, bedeutet das nicht, dass man plötzlich mit Alkohol umgehen kann", wettert er und ergänzt, dass die Person womöglich noch weitere Substanzen eingeschleust habe. "So habe ich es auf jeden Fall in den Augen gesehen, und das wird wohl auch jeder andere sehen", schließt Sam sein wütendes Statement. Zwar nennt der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer keinen Namen, es scheint jedoch so, als würde er sich auf den Vorfall mit Georgina beziehen.

Zuvor hatte Bild berichtet, dass es bei den Dreharbeiten zu der Promi-Gameshow "The 50" zu einem Eklat gekommen sein soll: Nach Informationen des Magazins soll ein Streit zwischen der Dschungelkönigin und ihrem Ex-Kumpel Sam so sehr eskaliert sein, dass Georgina die Kontrolle verloren und handgreiflich geworden sei. Am nächsten Morgen musste die Dubai-Auswanderin dann wohl ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Ein Sprecher von Prime Video erklärte daraufhin in einem Statement: "Prime Video toleriert keine Gewalt am Set von 'The 50'. Ein Verstoß führt zum Ausschluss aus der Show. Die Teilnehmenden werden mehrfach darauf hingewiesen."

Das war allerdings nicht das erste Mal, dass Georgina und Sam nach ihrem großen Streit wieder aufeinandertrafen: Die beiden Influencer traten bereits in der ersten Staffel der Show gegeneinander an – Georginas Aufenthalt war damals jedoch nicht von Dauer: Sie flog bereits in der zweiten Folge raus. Kurz nach der Ausstrahlung verriet Sam gegenüber Promiflash, dass es dort jedoch nicht zu einer direkten Konfrontation gekommen sei. "Georgina war ja bei 'The 50' gefühlt nur fünf Minuten dabei. Bevor wir überhaupt irgendwie miteinander reden konnten oder bevor es dazu gekommen ist, war sie ja schon wieder weg", stichelte er damals.

Getty Images Georgina Fleur im Juli 2013

Getty Images Sam Dylan bei der "To the Moon"-Premiere in Berlin

Denkt ihr, Sam bezieht sich in einem Statement auf Georgina? Ja, das ist doch offensichtlich! Nein, ich denke, er meint eine andere Person... Ergebnis anzeigen



