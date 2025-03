Prinzessin Kate macht sich für Zukunft als Königin bereit

Prinzessin Kate (43) bereitet sich intensiv auf ihre zukünftige Rolle als Königin vor. Der königliche Experte Ian Pelham Turner erklärte gegenüber Fox News Digital: "König Charles III. (76) sieht nun alt aus, und seine Krankheit hat ihren Tribut gefordert. Eine neue Ära einer jungen Monarchie wird in Zukunft die Nachfolge antreten." Während Kate mit neuer Energie ihre royalen Pflichten aufnimmt, trägt sie laut Ian nach wie vor die Last der mentalen und physischen Folgen ihrer Krebserkrankung, von der sie sich derzeit erholt und in Remission befindet.

Kate hat in den letzten Monaten deutlich gemacht, dass ihre Priorität darin liegt, gesund zu bleiben, ihre Familie zu schützen und sich gleichzeitig auf ihre zukünftigen Aufgaben als Gemahlin des Königs vorzubereiten. Unterstützung und Inspiration erhält sie laut der britischen Radio- und Fernsehmoderatorin Helena Chard von engen Beraterinnen und Mentoren innerhalb der Familie. Dabei zählen die erfahrene Prinzessin Anne (74) und Königin Camilla (77), die selbst einen bürgerlichen Hintergrund hat, zu ihren stärksten Vorbildern. Die Öffentlichkeit zeigt sich beeindruckt von Kates Anmut und Resilienz, die sie bei ihren Auftritten strahlen lässt. Trotz ihres eigenen Heilungsprozesses begleitet sie William (42) auf seinen diplomatischen Reisen und repräsentiert die Monarchie bei verschiedenen Anlässen.

Bereits in der Vergangenheit hat Kate bewiesen, dass sie eine ideale Balance zwischen Familie und royaler Arbeit finden kann. Mit ihrem Engagement für karitative Projekte, insbesondere im Bereich der frühkindlichen Entwicklung, hat sie sich ein persönliches Herzensprojekt geschaffen, das sie entschlossen vorantreibt. Ihr Stil, der oft eine klare Botschaft vermittelt, wird ebenfalls als Ausdruck ihres selbstbewussten Auftretens gewertet. Zusätzlich zu ihrer einzigartigen Ausstrahlung sprechen ihre Liebenswürdigkeit und Authentizität die Menschen auf besondere Weise an – ob bei Solo-Auftritten oder an der Seite von William, mit dem sie als starkes Team gilt.

Getty Images Prinzessin Anne und Königin Camilla im Februar 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Februar 2025

