Prinzessin Kate nimmt ihre Rolle in Royal Family wieder ein

Nach ihrer Krebserkrankung und der Bekanntgabe ihrer Remission im Januar hat Prinzessin Kate (43) ihre royalen Pflichten mit neuem Elan wieder aufgenommen. Statt auf gemeinsame Auftritte mit William zu setzen, überraschte die sozial engagierte Prinzessin von Wales mit einer Reihe von Solo-Terminen. Royal-Experten heben laut Branchenmagazin hervor, dass sie ihre Rolle bewusster und persönlicher interpretiere als zuvor. Viele hatten erwartet, dass sie – wenn überhaupt – meistens an der Seite von Prinz William (42) auftreten würde. So wie am 10. März, als sie gemeinsam eines der wichtigsten Events des royalen Kalenders besucht hatten – den Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey.

In einem auffälligen roten Mantelkleid von Catherine Walker setzte Kate damals mit ihrem Auftritt ein modisches Statement. "Sie hat eine unverrückbare Vorstellung dessen, was sie will, und einen Antrieb, der sich in dem widerspiegelt, was sie tut und was sie trägt", betonte The Telegraph-Modedirektorin Bethan Holt gegenüber People. Nur wenige Tage später übernahm Kate die traditionelle Aufgabe, St.-Patrick’s-Day-Kleeblätter an die Irish Guards zu verteilen, ein Termin, den sie im Vorjahr aufgrund ihrer Krebsbehandlung verpasst hatte.

Kates Ehemann William gilt als wichtige Stütze in ihrem privaten wie auch beruflichen Alltag. Trotz der intensiven Anforderungen des öffentlichen Lebens scheint ihre Beziehung gestärkt aus der Krise hervorgegangen zu sein. Kate selbst soll sich vom Zuspruch der Öffentlichkeit getragen fühlen, wie royale Biografen verraten. "Die Liebe und Unterstützung, die sie erfährt, geben ihr zusätzliche Kraft", sagte Ingrid Seward, eine Expertin für die britische Königsfamilie, laut People.

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025 bei einem Besuch in einem Kinderhospiz in Wales

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, März 2025

