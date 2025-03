So gehen die Aminatis mit Patrice' Krebs vor ihrem Kind um

In Patrice und Daniel Aminatis (51) Leben wird es nicht langweilig. Die beiden haben nicht nur eine zweieinhalbjährige Tochter, sondern arbeiten auch gemeinsam an zahlreichen Projekten – wie unter anderem an ihrer neuen Kollektion mit QVC. Seit Sommer 2024 kämpft das Ehepaar zudem mit Patrice' Hautkrebserkrankung. Wie gehen sie damit vor ihrer Tochter Charly um? "Unsere Tochter ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Wir wissen daher nicht, ob sie tatsächlich vor anderthalb Jahren schon was mitbekommen hat", erklärt der TV-Moderator im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Wenn es meiner Liebsten nicht so gut ging, dann hat meine Frau auch gesagt: 'Heute ist Mama ein bisschen müde.'" Er selbst habe dafür "volle Kraft voraus gegeben" und sich um die gemeinsame Tochter gekümmert.

Die Aminatis können außerdem auf die tatkräftige Unterstützung von Charlys Großeltern zählen: "Dann sind da ja auch noch die Eltern von Patrice, also Oma und Opa, die sich rührend und hingebungsvoll kümmern." Ihre Tochter wächst mit sehr viel Liebe auf, was ihnen sehr wichtig ist. "Wir versuchen, ihr ein ruhiges, kleines, schönes Leben zu ermöglichen und den Radius kleinzuhalten", betont Patrice. Während ihrer Krebszeit sei sie jeden Tag im Wald spazieren gewesen: "Es war ein sehr ruhiger Alltag. Ich hoffe, dass diese Ruhe sich auch auf die Kleine ausgewirkt hat."

Patrice hat außerdem darauf geachtet, "immer da zu sein". "Ich habe zu Hause dann auf dem Sofa mit einer Heizdecke gelegen, dass die Kleine mich zumindest immer gesehen hat. Also Mama war nie wochenlang weg, sondern Mama war immer da", erinnert sich die 29-Jährige. Das Paar versucht, die Last, die die Erkrankung mit sich bringt, so gut von seiner Tochter fernzuhalten. Derzeit fällt ihnen das recht leicht, denn Patrice hat momentan keine Schmerzen. "Meine Frau fühlt sich gut. Deswegen geben wir dieser Angst, die natürlich mitschwingt, nicht so viel Aufmerksamkeit. Wir sind im Hier und Jetzt, und diese Zeit wollen wir positiv, also voller Zuversicht, nutzen", berichtet Daniel gegenüber Promiflash.

QVC Daniel und Patrice Aminati beim Fotoshooting ihrer QVC-Kollektion

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly, 2024