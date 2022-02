Sie haben eine ungewöhnliche Schlafsituation. Kristen Bell (41) und Dax Shepard (47) gelten als eins der Traumpaare Hollywoods. Seit 2013 sind die beiden verheiratet und wohl noch glücklich wie am ersten Tag, denn vor Kurzem teilte die Schauspielerin romantische Worte zum Geburtstag ihres Liebsten. Mit ihren zwei Töchtern Lincoln (8) und Delta (7) haben sie ihre Familie komplett gemacht. Und die beiden Mädels sind offensichtlich immer in der Nähe ihrer Eltern: Kristen und Dax' Kinder haben ein spezielles Nachtlager!

Im Podcast "Armchair Experts" ihres Mannes plauderte Kristen jetzt einige Details aus dem Familienalltag aus. "Die Mädchen schlafen in unserem Schlafzimmer auf dem Boden", verriet sie den Zuhörern. Dadurch habe sich eine lustige Situation ergeben: Eines Morgens habe sie einen ekligen Geruch wahrgenommen. "Ich fragte: 'Wer hat gepupst?', und meine ganze Familie antwortete: 'Sorry, ich war es'", berichtete die "Bad Moms"-Darstellerin. Als der Gestank dann aber nicht verschwand, stellte sich heraus, dass Dax hinter all dem steckte. Er hatte ihre elektrische Matratzenauflage aus Versehen anstatt mit Wasser mit einem Proteinshake aufgefüllt.

Außer dem Schlafzimmer teilt sich die kleine Familie auch sonst fast alles. Kristen erzählte, dass sie ihre Töchter nicht regelmäßig baden würde. "Wir haben nicht endlos viel Wasser. Also nehme ich die Mädchen mit, wenn ich dusche, damit wir alle dasselbe Wasser nutzen können", hatte die 41-Jährige von ihrer Hygieneroutine berichtet.

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell mit ihren Töchtern

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell

Instagram / kristenanniebell Kristen Bell und Dax Shepard mit ihren Kindern

