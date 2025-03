So planen Patrice und Daniel Aminati ihre Traumhochzeit

Patrice und Daniel Aminati (51) haben aufregende Pläne für die Zukunft. Das Paar will am 27. April 2027 seine große Hochzeitsfeier nachholen, nachdem die beiden 2022 bereits standesamtlich geheiratet haben. "Ich wollte gerne, dass wir verheiratet sind und denselben Namen tragen, wenn unsere Tochter auf die Welt kommt", erinnert sich Patrice gegenüber Promiflash. Damals war sie schwanger, und die Trauung fand im kleinsten Kreise statt. Die jetzt geplante Feier soll hingegen groß und unvergesslich werden – mit mediterranem Flair, einer Live-Band und Gästen, die in Weiß gekleidet sind. "Wir sind keine Luxusmenschen, aber Familie und Freunde sind für uns Luxus", betont die 29-Jährige.

Das Datum der Feier haben der TV-Moderator und seine Liebste aus einem besonderen Grund gewählt: Daniel will damit sicherstellen, dass er nie wieder Patrice' Geburtstag vergisst. Im Promiflash-Interview berichtet die Mutter einer kleinen Tochter: "Daniel hat nämlich in unserem ersten gemeinsamen Jahr meinen Geburtstag vergessen. Seitdem legen wir alles auf diesen Tag." Deshalb hat auch der Hochzeitsantrag an besagtem Tag stattgefunden. "Ich wollte diesen Tag, ihren Geburtstag, um Himmels willen bloß nicht mehr vergessen. Deshalb bin ich am 27.04.2021 auf die Knie gegangen", berichtet Daniel lachend.

Neben den Hochzeitsvorbereitungen ist das Paar aktuell auch beruflich gemeinsam aktiv. Vor Kurzem brachten sie ihre eigene Fashion-Kollektion "Aminati-Woman" und "Aminati-Man" in Zusammenarbeit mit QVC auf den Markt. Die Kollektion spiegelt ihren Wunsch wider, einfache und stilvolle Mode zu vereinen. Privat genießt das Ehepaar die gemeinsame Zeit als Familie und freut sich darauf, seine Liebe bei der großen Feier im Jahr 2027 noch einmal gebührend zu zelebrieren.

QVC Daniel und Patrice Aminati beim Fotoshooting ihrer QVC-Kollektion

