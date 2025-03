"Stinksauer": Twenty4tim geht wegen Clip im Netz zur Polizei

In den sozialen Medien sorgt aktuell ein Video für Empörung, in dem Social-Media-Star Twenty4tim (24) während einer Trainingseinheit in einem Fitnessstudio heimlich gefilmt wird. Aufgenommen wurde das Video von einer anderen Person, die es anschließend mit einer homophoben Beschimpfung ins Netz stellte. Wie der 24-Jährige auf Instagram klarstellt, lässt er sich solche Diskriminierungen nicht mehr gefallen: "Ich bin so sauer und wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon bei der Polizei."

In seiner Ansprache erklärt Tim, dass es für ihn ein großer Schritt ist, gegen solche Angriffe öffentlich vorzugehen. Er habe sich in der Vergangenheit oft zurückgenommen und sogar ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit nicht einmal seinen Eltern anvertraut. Dennoch hat er sich nun dazu entschlossen, den Vorfall anzuzeigen. "Ich habe tatsächlich auch Angst, zur Polizei zu fahren, aber ich weiß, es wird sich sonst einfach niemals was ändern", betont der Social-Media-Star. Seine Botschaft unterstreicht Tim noch einmal im Videotitel. "Es reicht. Offiziell! 2025 lasse ich mir nichts mehr gefallen", stellt der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat klar.

Der Angriff im Netz trifft Tim in einer ohnehin schon schwierigen Zeit. Im vergangenen Monat richtete sich der 24-Jährige unter Tränen an seine Fans. "Hier in meinem Herzen geht es mir irgendwie einfach nicht so gut", gestand der sonst so positive Influencer. Er selbst leide sehr unter dieser Situation: "Ich vermisse so doll mein glückliches Ich." Über die Gründe sprach Tim nicht genau. Jedoch plagten ihn die vergangenen Monate gesundheitliche Beschwerden, die ihn sogar zu einer Netzpause zwangen.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Januar 2025

Anzeige Anzeige