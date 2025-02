"Es geht mir nicht gut": Twenty4tim weint bitterliche Tränen

Twenty4tim (24) möchte für seine Follower im Netz möglichst transparent sein. Aus diesem Grund zeigt sich der Influencer nun auch unter Tränen in seiner Instagram-Story und enthüllt: Es geht ihm aktuell sehr schlecht. "Hier in meinem Herzen geht es mir irgendwie einfach nicht so gut", meint Tim mit feuchten Augen und erklärt: "Ich vermisse so doll mein glückliches Ich. Das ist die Wahrheit. Ob man es hören will oder nicht – ich will es ja selber nicht hören." In der vergangenen Zeit musste der Netz-Star mit einigen gesundheitlichen Problemen kämpfen und zog sich sogar – was für Tims Fans vermutlich sehr ungewohnt war – von Social Media zurück.

Seine Fans im Netz seien für Tim eine Art zweite Familie, weshalb er sich dieser öffnen will, auch in schweren Zeiten. "Ich glaube auch, dass ich so weine, weil ich es jetzt mal ausgesprochen habe: Ich vermisse einfach happy-Tim", reflektiert der 24-Jährige. Er wisse, dass der Weg, sein Lächeln zurückzugewinnen, lang und steinig werden wird. Bevor Tim vor seiner Community die emotionale Hülle fallen ließ, verriet er, was ihm in so einer schweren Zeit am besten helfe. "Mir hilft vor allem Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, mir selbst gegenüber. Wenn es mir nicht gut geht, dann will ich das auch nicht verleugnen oder schönreden", erklärte er und setzte seinen Rat anschließend in die Tat um.

In den vergangenen Wochen kämpfte Tim immer wieder mit schweren Atemproblemen und musste deshalb sogar ins Krankenhaus. Es folgten zahlreiche Untersuchungen, bei denen ihm sogar ein absolutes Sprechverbot verhängt wurde. "Ich hatte gestern eine Kamera in meinem Kehlkopf und es sieht alles andere als beruhigend aus. Die Ärztin selbst hat es als zehn von zehn beschrieben, aber sie wollte keine Panik machen. Wirklich eine kompetente Frau – habe mich sehr wohlgefühlt", berichtete er auf Social Media und fügte hinzu: "Bis einschließlich nächste Woche Mittwoch. Kein Reden oder Flüstern, kein Räuspern, kein Singen oder Schreien."

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

