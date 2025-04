Bereut Melody Haase ihre "Promis unter Palmen"-Teilnahme?

Melody Haase hat schon einiges an Reality-TV-Erfahrung gesammelt. Aktuell ist die Sängerin in der dritten Staffel von Promis unter Palmen zu sehen – und die Show, mitsamt den elf anderen Realitystars, hatte es in sich. Obwohl es für die 31-Jährige nicht immer leicht war, bereut sie ihre Teilnahme nicht, wie sie Promiflash verrät. "Es war ein Superformat, auch wenn es nicht immer einfach war. Ich freue mich total, dabei gewesen zu sein", erklärt Melody. Zwar müsse sie zugeben, dass es einige Momente gebe, die nicht ihre "glorreichsten" gewesen seien, aber dennoch habe sie Spaß gehabt und "viel aus dem Format gelernt".

Ihre Fans mögen die Trash-TV-Bekanntheit aus anderen Formaten womöglich als die ruhigere in Erinnerung haben, die entschlossen sei, egal, was auf sie einprassele, "entspannt zu bleiben", "zumindest nach außen hin". So beispielsweise aus ihrer Teilnahme bei Forsthaus Rampensau im vergangenen Jahr. Bei "Promis unter Palmen" sei sie eben mal etwas mehr "auf Streitigkeiten eingegangen". Alles in allem war sich die einstige DSDS-Kandidatin sicher, dass die Staffel für die Zuschauer "superunterhaltsam" werde.

Melody zeigte sich in der Sendung nicht nur während Streits mit Mitstreitern emotional, auch romantische Gefühle brachte sie zum Ausdruck – und das gleich gegenüber zwei "Promis unter Palmen"-Kollegen. Die Berlinerin bandelte in der Show mit Nicola Glumac an. Die zwei kamen sich unter anderem bei einem Spa-Abend richtig nahe. Eine Meinungsverschiedenheit bezüglich ihrer Zukunftsvorstellungen entzweite sie jedoch. Kurz darauf überraschte Melody die Zuschauer dann mit einem Liebesgeständnis an Menowin Fröhlich (37).

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Musiker

