Zuletzt in Schulzeit: Tammy Slaton wiegt nun 130 Kilogramm

Tammy Slaton (38) meistert ihre Abnehmreise mit Erfolg. Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit wiegt mittlerweile nur noch 281,2 Pfund, also umgerechnet rund 130 Kilogramm. Wie in einem Ausschnitt der Serie auf Instagram zu sehen ist, kann sie ihren Augen kaum glauben, als sie auf die Waage steigt. "Ich glaube, das letzte Mal, dass ich 281 Pfund gewogen habe, war in der vierten oder fünften Klasse", teilte sie in der Sendung mit.

Dieser Meilenstein ist für die 38-Jährige von großer Bedeutung, vor allem da sie nun leichter sei als ihr älterer Bruder Chris. "Chris sagte, er wiegt 284 [Pfund]. Ich wiege jetzt ein bisschen weniger als Chris. Das ist umwerfend", freut sie sich und fügt stolz hinzu: "Ich bin die kleine Schwester, aber ich bin nicht mehr die 'große' kleine Schwester." Auch Chris bringt zum Ausdruck, wie stolz er auf seine Schwester ist. Wie er gesteht, hätte er nie gedacht, dass der Realitystar einmal schmaler als er sein werde. "Sie war immer Tammy-big", erzählt Chris.

Die YouTuberin wog einst 725 Pfund, umgerechnet 330 Kilogramm, und kämpfte mit ernsthaften Gesundheitsproblemen, die ihr Leben bedrohten. Nach ihrer Teilnahme an einer Reha im Jahr 2022 und einer erfolgreichen Magenbypass-Operation im September desselben Jahres begann sie, kontinuierlich Gewicht zu verlieren. Tammy lässt ihre Fans seit Jahren an ihrer Abnehmreise teilhaben – das macht sie aber vor allem, um sich selbst etwas zu beweisen. "Ich mache viele Bilder, viele Selfies, und das tue ich nicht, weil ich denke, ich sehe gut aus – na ja, ein bisschen schon – aber hauptsächlich, um mich daran zu erinnern, wie schwer ich war", wie sie einst auf Instagram erklärte.

Instagram / doctorericsmith_ Tammy Slaton mit ihrem Bruder und ihrem Arzt

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

