Samira Yavuz sentimental: Trennungs-Podcast ist jetzt vorbei

Samira Yavuz (31) verabschiedet sich endgültig von ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira". In der letzten Folge des Projektes, das sie einst zusammen mit ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) gestartet hatte und nach der Trennung alleine weiterführte, zeigte sich die Reality-Bekanntheit sentimental. "Ich finde es krass, dass jetzt genau mit dieser Folge diese Ära so abgeschlossen wird und ich dieses Buch jetzt wirklich schließe", richtete sich die zweifache Mama direkt an ihre Hörer und bedankte sich herzlich für deren Unterstützung. Samira betonte, wie sehr es sie glücklich mache, dass ihre Fans sie auf dieser Reise begleitet haben. Dennoch freut sie sich auf einen Neubeginn: Nächste Woche startet sie mit einem neuen Podcast-Format durch.

Der Abschied war für Samira ein emotionaler Moment, in dem sie die prägenden Erlebnisse der Podcast-Zeit Revue passieren ließ. Die TV-Bekanntheit erinnere sich besonders gerne an den ersten Live-Podcast und die Treffen mit den Fans. Auch persönliche Zukunftspläne ließ sie durchblicken: So hofft die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin, in ihrem neuen Podcast künftig auch Gäste, wie zum Beispiel ihre Mutter, einzuladen. "Ich werde auf jeden Fall auch mal tagsüber aufnehmen, wenn meine Kinder irgendwie versorgt sind, und dann auch mal einen Gast haben, so wie ich mir das hier eigentlich schon vorgenommen hatte", ließ sie durchblicken.

Den Podcast hatte Samira eigentlich gemeinsam mit ihrem Ehemann Serkan unter dem Namen "Badass Reality" ins Leben gerufen. Nach ihrer Trennung vor wenigen Monaten machte die Beauty daraus jedoch kurzerhand "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" und sprach ganz offen über das Liebes-Aus und ihre Gefühlswelt. Unter anderem verriet sie dort auch, dass Serkan ihr fremdgegangen sei und das letztendlich zum Ende ihrer Beziehung geführt habe. "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", plauderte Samira damals aus.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

