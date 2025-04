Simone Lugner erinnert sich an Hochzeit mit Richard zurück

Simone Lugner teilt auf Instagram Erinnerungen an einen großen Tag. Im Juni 2024 traten sie und der Bauunternehmer Richard Lugner (✝91) vor den Traualtar. Nur wenige Wochen später verstarb er jedoch. Nun postet seine Witwe zwei Bilder der Hochzeit. "Ich habe ein Fotobuch von dem schönsten Tag meines Lebens erhalten. Schaut euch unsere Gesichter an: Wir waren so glücklich und voller Freude", schwärmte die Moderatorin und schlug gleich darauf ernstere Töne an: "Ich habe all das viel zu früh verloren."

Dann reflektiert Simone, wie es ihr mit dem Verlust ihres Mannes mittlerweile geht. "Das Leben hört nicht auf, es geht weiter", erklärt sie und gibt einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Manche Tage sind ganz ok und dann gibt es schreckliche Tage, an denen ich mich so einsam fühle und weine", gibt sie ganz offen zu.

Dass Simone kein Blatt vor den Mund nimmt, was ihre Ehe mit Richard betrifft, stellte sie bereits zuvor unter Beweis: Mit Bild sprach sie über ihre Hochzeitsnacht mit Richard und plauderte dabei intime Details aus: "Richard hatte zwar schon ein gewisses Alter, aber bei ihm hat noch alles gut funktioniert." Dann fügte sie lachend hinzu: "Ich war zufrieden. Er war zufrieden. Mehr brauchten wir nicht."

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Instagram / simone_lugner Richard und Simone Lugner

