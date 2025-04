Sind "Are You The One?"-Joanna und Joshi ein Perfect Match?

Für die Are You The One?-Kandidaten Joanna und Joshi Josh kam es in Folge 17 zu einem wahren Schockmoment. Die Store-Managerin und der 24-Jährige wurden von ihren Mitstreitern in die Match Box geschickt – und die zwei waren sich nach dem romantischen Date zuvor nahezu vollkommen sicher, dass sie eines der zehn gesuchten Perfect Matches sind. Doch die Matching Night brachte eine böse Überraschung: Joanna und Joshi Josh sind kein Perfect Match! "Die wollen uns doch verarschen, oder?", fragte Joshi fassungslos.

Der Schock hielt an. "Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben sprachlos. Ich habe keine Ahnung", meinte Joshi, woraufhin Joanna verzweifelt und mit Tränen in den Augen sagte: "Ja, ist crazy. So leicht kann man sich täuschen. Ich habe es echt gedacht, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt einfach komplett lost." Die 26-Jährige hatte in ihrem Kopf schon ihre Koffer gepackt – mit diesem Match-Box-Ergebnis hat sie wohl eindeutig nicht gerechnet. Trotz anfänglicher Sprachlosigkeit und Enttäuschung versuchten die beiden, mit der Situation umzugehen. Joshi gestand allerdings zudem: "Ist halt eine schwierige Situation jetzt, weil ich mich eigentlich keiner anderen Person mehr öffnen will. Das heißt, es fällt mir jetzt eigentlich schwerer, als zuvor eine andere Person kennenzulernen."

Doch allzu lang hielt die bedrückte Stimmung bei den beiden nicht an. Kurz nach der schmerzlichen Erkenntnis stürzten sich beide wieder ins Abenteuer und suchten die Nähe anderer Teilnehmer. Während Joshi bei Mitstreiterin Chiara sein Glück versuchte, bandelte die Stuttgarterin unter anderem mit Tano an. Nach einer heftigen Knutscherei landeten die AYTO-Co-Stars sogar gemeinsam unter der Dusche. Beim nächsten Mal stehen Sinan und Nasti in der Match Box – wie das ausgehen wird, erfahren die Zuschauer allerdings erst ab kommenden Dienstag in Folge 19.

Instagram / joanna.majolie Joanna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

RTL Tano, "Are You The One?"-Kandidat, Staffel sechs

