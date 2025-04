So liebevoll gratuliert Tommy Fury Molly-Mae zum Muttertag

Tommy Fury (25), der bekannte Boxer und Reality-TV-Star, hat am Muttertag eine herzerwärmende Hommage an Molly-Mae Hague (25) verfasst. In seiner Instagram-Story teilte Tommy ein Foto von Molly-Mae, auf dem sie mit ihrer gemeinsamen Tochter Bambi auf dem Schoß in die Kamera strahlt. Er schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag, danke, dass du die beste Mutter bist, die ich mir für unser Mädchen wünschen konnte." Am Ende seines Kommentars fügte er noch ein Herz-Emoji ein. Das Bild markiert Molly-Maes erste Erscheinung auf Tommys Social-Media-Kanälen seit ihrer Trennung im vergangenen Jahr und untermauert Gerüchte, dass die beiden nach einer Reunion-Reise nach Dubai wieder zusammengefunden haben könnten.

Die Beziehung des Paares sorgte in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen. Nach fünf gemeinsamen Jahren, die begannen, als sie 2019 auf der Love Island-Bühne zusammenfanden, und von der Geburt ihrer Tochter gekrönt wurden, verkündeten sie im August 2024 ihre Trennung. Nun scheint das Paar jedoch an einem Neustart zu arbeiten. Molly-Mae selbst hat in einem YouTube-Video erklärt, dass die beiden derzeit ihre Beziehung "wiederaufbauen" und "herausfinden" wollen, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt. Ihr Dubai-Urlaub, bei dem sie Familienzeit fernab von äußeren Einflüssen genießen konnten, scheint ein wichtiger Wendepunkt gewesen zu sein.

Tommy und Molly-Mae sind in der Öffentlichkeit oft als Traumpaar wahrgenommen worden, doch hinter den Kulissen waren die Herausforderungen groß. In einer Dokumentation sprach Molly-Mae offen über Tommys bestehende Alkoholabhängigkeit, die eine schwere Belastung für ihre Partnerschaft darstellte. Beide betonten jedoch immer wieder ihre Liebe und Hingabe für Tochter Bambi, die sie trotz aller Schwierigkeiten verbunden hat. Freunde des Paares berichten, dass Tommy mehr Zeit im gemeinsamen Haus verbringt und ernsthaft daran arbeitet, die Familie wieder zu vereinen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2020

Anzeige Anzeige