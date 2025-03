Nach Entscheidungs-Walk: Diese Boys müssen GNTM verlassen

Für diese Jungs ist der Traum von Germany's Next Topmodel beendet. Bei einem Entscheidungs-Walk bewertete Model-Mama Heidi Klum (51) heute zusammen mit Elias Becker (25) die Leistungen ihrer Schützlinge – doch es konnten nicht alle überzeugen. Mattis, Lian und Tim mussten direkt zuerst vor Heidi und ihren Co-Juror treten. Sie erhielten allerdings schlechte Nachrichten: Alle drei müssen die Heimreise antreten. "Es tut mir leid, dass ihr Los Angeles jetzt gar nicht richtig genießen konntet", erklärt die Mutter von Leni Klum (20) den dreien.

Das war es vorerst mit den Exits. Doch die Folge endet für einige der Teilnehmer mit einem faden Beigeschmack: Denn Alexander und Faruk wackeln – für die Woche sind die beiden erst mal sicher. Doch in der kommenden Woche müssen die beiden sich in einem Shootout beweisen. Nur einer kann dabei gewinnen und der andere fliegt im hohen Bogen raus. "Das ist schon krass, dass ausgerechnet wir uns in einem Shootout beweisen müssen", findet Faruk überrascht.

Dieser sorgte bereits vor dem Entscheidungs-Walk für ordentlich Drama. So trafen die Männer auf das Magazin Approved. Der Kunde setzte für das Shooting auf trainierte Bodies, die eine Menge Power und Stärke ausstrahlen. Kandidat Faruk wurde für den Job nicht ausgewählt und nahm dies überhaupt nicht gut auf. Er fasste die Ablehnung als Kritik gegen sich und sein Äußeres auf. "Der soll selber mal ein paar mehr Work-outs machen mit seinem Bierbauch", wetterte er daraufhin beleidigt gegen den Kunden. Viele der anderen Kandidaten unterstützten ihn und entschieden sich gegen den Model-Auftrag, auch wenn sich die Verantwortlichen für ihre Wortwahl entschuldigten.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Die Models Heidi Klum und Elias Becker posieren als Co-Juroren für "Germany's Next Topmodel" 2025.

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Faruk, GNTM-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige