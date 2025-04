Comeback als Schlagerstar: Inka Bause mit Liebe im Gepäck

Inka Bause (56), Moderatorin der beliebten RTL-Show Bauer sucht Frau, plaudert im Bunte-Interview anlässlich ihres neuen Albums über ihr aktuelles Lebensglück: Die 56-Jährige feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen – 40 Jahre auf der Bühne und 20 Jahre als Moderatorin der Kuppelshow. Über ihren Beziehungsstatus verrät sie: "Ich bin ein glücklicher Single. Ich hatte die große Liebe schon – und das ist wunderbar."

Vor ihrer Karriere als Moderatorin hatte sich Inka als Schlagersängerin einen Namen gemacht. Aufgegeben hat sie die Musik neben den TV-Dreharbeiten jedoch nie. Mit ihrem eigenen Musiklabel und immer mal wieder neuen Liedern begeistert sie ihre Fans. In ihrer aktuellen Single "Die Männer in Deutschland, die woll'n mich nicht woll'n" nimmt sie das Thema Liebe und Beziehung mit einem Augenzwinkern auf. Inka betont im Interview, dass ihr Leben als Single keineswegs ein Grund für Frustration sei: "Ich bin glücklich so, wie es ist. Eine große Liebe zu erleben, kann im Leben genug sein."

Inka war 20 Jahre lang mit ihrem Ehemann Hendrik Bruch (✝53) zusammen und hat diese Zeit als zutiefst erfüllend erlebt. Weitere Beziehungen folgten, doch heute sei sie nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen – wie etwa den Kleiderschrank zu teilen. Die Berlinerin lebt bewusst allein, allerdings nicht einsam: Zwei Hunde und ein enges Netzwerk aus Familie und Freunden bereichern ihren Alltag. "Ich werde eine verrückte Alte sein – bunter, frecher, lauter", scherzt der Fanliebling schließlich über ihre Pläne für die kommenden Jahre.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

ActionPress Hendrik Bruch, Komponist, Sänger und Moderator

Anzeige Anzeige