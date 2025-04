Die "#CoupleChallenge"-Stars versagen erneut beim Spiel

In der vierten Folge von #CoupleChallenge geht es für die prominenten Teilnehmer um einiges. Stolze 40.000 Euro aus dem Jackpot stehen insgesamt auf dem Spiel, doch die Challenge hat es in sich. Die Teams müssen sich aufteilen: Ein Spieler schwebt jeweils in luftiger Höhe und muss einen Ball fallen lassen, den der Partner unten auf dem See mit einem Behälter auf dem Kopf auffangen soll. Die Promis verteidigen dabei unterschiedlich hohe Geldsummen – je größer die Geldsumme, desto kleiner das Behältnis, in dem der Ball landen muss. Der Druck ist offensichtlich zu hoch, denn gleich mehrere Teams scheitern an der kniffligen Aufgabe.

Besonders bei Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) fliegen die Fetzen – das Paar, das mit 12.000 Euro die höchste Summe verteidigen muss, gerät während der Aufgabe zunehmend in Streit und schafft es am Ende nicht, den Ball zu platzieren. Auch bei Sandra Sicora (32) und Tobi Wegener (31) läuft es wenig harmonisch. Beide zeigen deutliche Schwierigkeiten mit der Kommunikation und müssen schließlich den Verlust von 10.000 Euro hinnehmen. Dilara Kruse stellt sich für das Spiel sogar ihrer Höhenangst. Doch auch die Frau von Max Kruse (37) und ihre Teamkollegin Roaya können die ihnen zugeteilten 6.000 Euro nicht retten. Lediglich Menderes Bağci (40) und Rainer Gottwald (59) sowie Julian F. M. Stoeckel (38) und seine Begleitung Marcell können die Aufgabe meistern. Am Ende des Spiels schrumpft der Jackpot dank der Fehlversuche um satte 28.000 Euro – es bleiben also noch 50.000 Euro übrig.

Nicht nur der schrumpfende Jackpot sorgt im Camp für Unmut. So langsam verhärten sich die Fronten und insbesondere Sandra hat darunter zu leiden. Wegen einer schadenfrohen Bemerkung, die Dilara aus dem Mund der Kölnerin gehört haben will, macht sie sie zur Schnecke. "Du hast keine Menschlichkeit, du hast keinen Charakter, du hast gar nichts. Das Einzige, was du kannst, ist hinterfotzig sein", keift die einstige Spielerfrau und erntet dafür auch noch Applaus von ihren Mitstreitern.

Sendehinweis: "#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und seit dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

