Gene Hackmans Schwiegermutter kämpft mit Tod ihrer Tochter

Nach dem tragischen Tod von Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa im Februar in ihrem Zuhause in New Mexico hat Betsys Mutter, Yoshie Feaster, erstmals öffentlich über die Situation gesprochen. In Gerichtsdokumenten, die von People veröffentlicht wurden, äußerte Yoshie ihren Wunsch, die Trauer privat zu verarbeiten und bat darum, dass weder Bilder noch Videos von Betsys Leichnam oder ihrem Zuhause veröffentlicht werden. "Die mediale Aufmerksamkeit rund um den Tod meiner Tochter zwingt mich, diese Tragödie immer wieder zu durchleben", erklärte die 91-Jährige, die um respektvolle Trauer bittet.

Yoshie hat in ihren Aussagen betont, dass keine Mutter diese Art von öffentlicher Aufmerksamkeit erleben sollte. "Ich bitte das Gericht, meinen Wunsch zu respektieren, meine Tochter auf eine Weise zu verabschieden, die mir als Mutter zusteht", fordert sie. Darüber hinaus wünschte sie sich, dass die Ergebnisse der Obduktion von Betsy und Gene nicht veröffentlicht werden. Yoshie zeigte sich besorgt, dass die Veröffentlichung solcher Details zu einer erheblichen emotionalen Belastung für sie führen könnte.

Gene und Betsy wurden am 26. Februar in ihrem gemeinsamen Zuhause, zusammen mit ihrem Hund Zinna, tot aufgefunden. Die Ermittler bestätigten, dass Betsy an dem sogenannten Hantavirus-Pulmonalsyndrom starb, einer durch Nagetierexkremente übertragbaren Atemwegserkrankung. Gene starb vermutlich einige Tage später an einer kardiovaskulären Erkrankung, wobei auch Alzheimer als wesentlicher Faktor genannt wurde. Der Hund des Paares verstarb offenbar an Dehydration und Hunger, weil er zu diesem Zeitpunkt in seiner Kiste eingesperrt war. Betsys Mutter fordert nun, dass die Privatsphäre ihrer Familie gewahrt bleibt.

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003