Ausgeplaudert: Davon handelt Herzogin Meghans neuer Podcast

Herzogin Meghan (43) hat den Trailer zu ihrem neuen Podcast "Confessions of a Female Founder" veröffentlicht. In dem neuen Format, das am 8. April startet, spricht Meghan mit erfolgreichen Unternehmerinnen über deren berufliche Höhen und Tiefen. Meghan eröffnet den Trailer mit den Worten: "Ich bin Meghan, und das ist 'Confessions of a Female Founder' – eine Sendung, in der ich mit Unternehmerinnen und Freundinnen über die schlaflosen Nächte, die gelernten Lektionen und den Fokus spreche, der sie dorthin gebracht hat, wo sie heute sind." Dabei soll es nicht nur inspirierende Erfolgsgeschichten geben, sondern auch praktische Tipps, wie kleine Ideen zu großen Geschäften entwickelt werden können. "Wir werden über die Höhen... und die Tiefen sprechen", kündigt Meghan an und verspricht dabei auch einen lockeren, persönlichen Ansatz: "Natürlich wird es auch Girl-Talk geben."

Der Podcast umfasst acht Folgen, die wöchentlich erscheinen sollen, und ist das erste Projekt, das Meghan seit dem Deal mit Lemonada Media im Februar angegangen ist. In einem veröffentlichten Statement verrät die zweifache Mutter, dass sie auch selbst in der Start-up-Phase ihres eigenen Unternehmens "As Ever" sei und sich dabei von den Gesprächen inspirieren lasse: "Und währenddessen baue ich mein eigenes Unternehmen auf und erhalte allerlei praktische Ratschläge, die ich sehr gerne mit euch teile." Neben spannenden Gründerinnen gehört auch der lockere Austausch zu Meghans Markenzeichen. In einem Gespräch mit einer Gästin vergleicht sie ihr Projekt mit "Shark Tank", zu Deutsch Haifischbecken, der US-amerikanischen Version von Die Höhle der Löwen. "Das ist kein Haifischbecken. Denk daran, das ist ein Delfinbecken. Ja, das sind sehr freundliche Gewässer. Es wird alles gut", erklärt sie humorvoll. Dieser Ansatz soll eine unterstützende und wohlwollende Atmosphäre schaffen, in der Neues entstehen kann.

Meghan hat sich in den vergangenen Jahren stark als kreative Unternehmerin etabliert. Nach ihrem Spotify-Podcast "Archetypes", bei dem sie gesellschaftliche Rollenbilder analysierte, ist ihr neues Projekt eine weitere Gelegenheit, ihre beruflichen Interessen mit ihrem Engagement für Frauen zu verknüpfen. Dabei schafft sie auch Raum für persönliche Einblicke – zuletzt veröffentlichte sie die Netflix-Serie "With Love, Meghan", in der sie das Kochen, Gärtnern und das Leben in Kalifornien zelebriert. Mit ihrer neuen Marke "As Ever" möchte sie zudem einen Schritt in die Lifestyle-Branche wagen und bietet bereits Produkte wie Tees und Marmeladen über ihre Webseite an.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2024 in Texas

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

