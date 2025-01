So hat sich Robbie Williams' Leben mit seinen Kids verändert

Robbie Williams (50) ist nicht mehr nur Musikstar, sondern auch Vollblutpapa – und das hat so einiges in seinem Leben verändert! Der Sänger, der zusammen mit seiner Frau Ayda Field (45) vier Kinder großzieht – die Töchter Teddy und Coco sowie die Söhne Charlie und Nesthäkchen Beau –, erklärte in einem Interview mit dem Magazin People, wie tiefgreifend die Familie seinen Alltag prägt. "Man versucht sein Bestes. Es gibt vier kleine Stimmen von vier kleinen Seelen, die Wünsche und Bedürfnisse haben und sehr laut sind. Und du hast eine Frau, mit der du verhandeln musst, und sie muss mit dir verhandeln, wie du als Mensch bist und was deine Bedürfnisse und Wünsche sind", beschrieb Robbie die Herausforderung, sowohl den Wünschen seiner Kinder als auch denen von Ayda und seinen eigenen gerecht zu werden.

Im Gespräch reflektierte der 50-Jährige auch über die Stabilität, die das Familienleben ihm bringt. Früher habe er sich wie das "kleine Schweinchen, das ein Haus aus Stroh baut" gefühlt, während er jetzt das Fundament seines Lebens mit einer soliden Basis vergleicht. Trotz einiger Stürme bleibe dieses neue Zuhause bestehen, was für ihn einen großen Unterschied mache. Zudem zeigte sich der Musiker dankbar dafür, seine langjährigen Wünsche nach Familie und Geborgenheit erfüllen zu können. Seine eigene Zeile aus dem Song "Feel" – "I just want to feel real love in the home that I live in", auf Deutsch: "Ich möchte nur echte Liebe in dem Haus, in dem ich lebe, fühlen" – sei für ihn zur Realität geworden: "Ich habe es manifestiert, und es ist wunderschön."

Privat hält Robbie seine Familie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, macht aber hin und wieder Ausnahmen. So veröffentlichte er im vergangenen Jahr ein süßes Instagram-Video, das seine Tochter Teddy zeigt, wie sie ihren kleinen Bruder Beau fürs Bett zurechtmacht – ein seltener und herzerwärmender Einblick in den familiären Alltag des Sängers. Robbie, der oft ehrlich über seine vergangenen Eskapaden, Alkohol- und Drogenprobleme spricht, ist heute gesund und glücklich in seinem Familienleben. Wie er kürzlich im Interview mit Gala betonte, fühle er sich super: "So fit und gesund war ich noch nie. Ich glaube fest daran, dass die nächsten zehn Jahre die glücklichsten meines Lebens werden."

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field mit ihren Kids

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Januar 2025

