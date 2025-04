So gehen Daniel und Patrice Aminati mit stressigem Alltag um

Patrice und Daniel Aminati (51) haben stets viel zu tun. Der Moderator und seine Frau haben nicht nur eine Tochter im Alter von zweieinhalb Jahren, sondern verfolgen auch viele gemeinsame Projekte – wie beispielsweise ihre neue Kollektion mit QVC. Promiflash hat bei dem Power-Paar nachgehakt, wie es schafft, seiner Arbeit und dem Familienalltag gleichermaßen gerecht zu werden. "Wir bekommen alles unter einen Hut, weil wir Hilfe annehmen. Wir sind extra wieder nach Dresden gezogen, als ich schwanger war, damit wir Unterstützung von den Großeltern bekommen. Wir wohnen fünf Minuten auseinander, sodass wir und unsere kleine Tochter viel dort sind", gab Patrice ehrlich zu.

Zudem achten die beiden aber auch darauf, dass die Arbeitsbelastung nicht zu viel wird. "Ich finde auch toll, dass [Daniel] immer sagt: 'Schau wirklich, wo deine Kraftgrenzen sind.' Wir achten darauf, dass wir immer Dinge tun, mit denen wir uns wirklich identifizieren können", betonte Patrice und ergänzte: "Ich bin kein Workaholic. Ich bin so gerne Mama. Ich bin so gerne Frau. Aber ich merke auch, wie toll es ist, etwas zu tun, hinter dem man wirklich steht – aber immer im Rahmen meiner Kraft. Kommunikation ist auch wichtig. Also: Hilfe annehmen und sprechen – das sind für uns die Schlüssel."

Gerade die junge Mutter muss derzeit ganz besonders viel Acht auf sich geben: Im April 2023 machte der "taff"-Star öffentlich, dass bei Patrice schwarzer Hautkrebs festgestellt worden war. Trotz der Entfernung des Tumors und eines befallenen Lymphknotens sowie der Durchführung einer Immuntherapie konnten nicht alle Krebszellen zerstört werden. Anfang des Jahres erfuhr die Influencerin, dass sich Metastasen in der Lunge, im Gehirn und am Auge gebildet hatten. Im Sommer verkündete sie dann plötzlich erfreuliche Neuigkeiten: Sie war frei von Metastasen. Im März machte sie im Interview mit RTL einen erneuten Rückschlag öffentlich: Bei ihr wurde eine neue Metastase entdeckt, die derzeit behandelt wird.

