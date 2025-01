Nur neuer Schmuck? Tommi Schmitt trägt verdächtigen Ring

Tommi Schmitts (35) Schmuckauswahl sorgt aktuell für Aufregung unter seinen Fans. In der aktuellsten Folge seines Podcasts "Gemischtes Hack", den er gemeinsam mit Comedian Felix Lobrecht (36) moderiert, sticht aufmerksamen Beobachtern in den ersten Minuten vor allem eines ins Auge: ein schlichtes Schmuckstück am Ringfinger! Handelt es sich dabei lediglich um ein Accessoire oder doch um einen Ehering? Tommi selbst kommentierte die Situation bisher noch nicht.

Auf Tommis Social-Media-Profil teilt der Podcaster regelmäßig Einblicke in sein Leben. Natürlich sind auf einigen Fotos auch seine Hände zu sehen. Auffällig ist, dass auf den neuesten Bildern, auf denen die Finger des 35-Jährigen zu sehen sind, kein Ring zu erkennen ist. Spricht das nun dafür, dass Tommi einfach nur einen Klunker am Ringfinger trug oder ist das Schmuckstück doch ein Zeichen für die Liebe?

Tommi hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob der Wahlberliner aktuell in einer Partnerschaft lebt oder nicht, ist nicht bekannt. Vor einigen Jahren führte der Comedy-Autor eine Beziehung mit Caro Daur (29). Im November 2022 spekulierten die Fans der beiden dann, ob der gebürtige Detmolder und die Influencerin getrennte Wege gehen. Wenige Wochen später lagen der Bild Schnappschüsse vor, die den Blondschopf kuschelnd mit einer anderen Frau zeigten. Laut Insidern handelte es sich dabei um die Schauspielerin Lea Zoe Voss. Bestätigt wurde das allerdings nie.

