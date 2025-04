Herzogin Meghan teilt ungesehene Momente ihrer Show

Herzogin Meghan (43) hat auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" gewährt. In einem neu veröffentlichten Video dekoriert sie mit rosafarbener Glasur liebevoll Cupcakes und schenkt ihren Fans damit einen bislang unveröffentlichten Moment aus der ersten Staffel ihrer Lifestyle-Show, die im März 2024 Premiere feierte. "Wir konnten nicht alles unterbringen, aber mein Gott, hatten wir Spaß dabei, es zu versuchen!", schrieb Meghan in der Bildunterschrift und bedankte sich bei ihrem Team. Erst kürzlich wurde die zweite Staffel der Serie angekündigt, die im Herbst 2025 erscheinen soll.

Die Show, die in Meghan und Prinz Harrys (40) Wahlheimat Montecito gedreht wurde, zeigt die Herzogin beim Kochen, Backen und Gärtnern und dabei, wie sie Freunde unterhält. Wie sie kürzlich dem People-Magazin erzählte, kamen bei den Dreharbeiten auch private Momente nicht zu kurz. Ihre Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), sowie ihr Mann Harry besuchten sie mehrfach am Set – und Archie durfte sogar die Klappe bei den Dreharbeiten schlagen. "Ich liebe, dass meine Kinder sehen konnten, was Mama macht", verriet Meghan begeistert.

Bereits seit 2020 arbeiten Meghan und ihr Ehemann eng mit dem Streaminganbieter Netflix zusammen und haben in diesem Rahmen mehrere Projekte realisiert, darunter die erfolgreiche Doku "Harry & Meghan". Mit "With Love, Meghan" folgt nun ein weiteres Format, das die persönlichen Leidenschaften der einstigen Schauspielerin in den Fokus rückt. Privat scheinen die Dreharbeiten Meghan geholfen zu haben, ein neues Gleichgewicht zwischen Familie und eigenen Projekten zu finden.

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan im Februar 2025

