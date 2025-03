Prinz Harry wird nicht in Meghans zweiter Netflix-Show sein

Prinz Harry (40) wird in der zweiten Staffel von Herzogin Meghans (43) Netflix-Show "With Love, Meghan" nicht zu sehen sein. Das berichten Insider gegenüber Mirror, die betonen, dass auch die gemeinsamen Kinder, Archie (5) und Lilibet (3), in der kommenden Staffel nicht auftreten werden. Während Harry bereits in der ersten Staffel kaum präsent war, wird er in der neuen Staffel komplett fehlen. Stattdessen soll Meghan erneut mit Freunden und Bekannten Einblicke in ihre Gastgeberkünste geben. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung der Lifestyle-Serie wurden Berichten zufolge bereits während der Arbeiten an Staffel eins abgeschlossen.

Trotz überwiegend negativer Kritiken wurde das Format von Netflix für eine weitere Staffel verlängert. Meghan selbst zeigte sich auf Instagram begeistert: In einer kurzen Story kündigte sie die Fortsetzung an und versprach erneut Tipps rund um das Thema Kochen und Einrichten. Während Kritiker die Show als substanzlos und altmodisch bewerten, betonte Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber Mirror, dass Meghan sich von den harschen Meinungen nicht beeinflussen lassen sollte. Auch Meghans ehemaliger Podcast, der zuletzt nicht weitergeführt wurde, bekommt ein Revival unter dem Titel "Confessions of a Female Founder". Hier wolle sich die Herzogin stärker auf persönliche Geschichten konzentrieren.

Harry scheint Meghan derweil bewusst die Bühne zu überlassen. Insider betonen, dass er diese Projekte als persönlichen Ausdruck Meghans Kreativität betrachtet, während er selbst sich stärker auf familiäre Verpflichtungen konzentriert. Schon in der Vergangenheit war Meghan wiederholt in der Kritik wegen vermeintlicher Ungereimtheiten und aufgrund ihres Lebensstils, was auch Harry zu schaffen machte. Dennoch galt er stets als ihr größter Unterstützer – ein Bild, das durch seinen kurzen, aber liebevollen Auftritt in der ersten Staffel von "With Love, Meghan" untermauert wurde. Ihr gemeinsames Unternehmen "As Ever", mit dem sie Produkte wie Marmeladen vertreiben, zeigt ebenfalls, dass die beiden strategisch getrennte Wege gehen und dennoch als Team fungieren.

Anzeige Anzeige

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige