Kourtney Kardashian sauer über Kris' Snacks für ihre Enkel

Kourtney Kardashian (45) ließ in einer neuen Folge von The Kardashians ihr strenges Ernährungsregime für ihre Kinder erkennen – und traf damit nicht bei allen Anwesenden auf Begeisterung. Während eines Familienausflugs zum Kürbisfeld, organisiert von ihrer Mutter Kris Jenner (69), zeigte sich die Unternehmerin schockiert über die Snacks, die diese den Enkelkindern reichte: Gatorade-Getränke und Lollipops standen bereit, sehr zum Missfallen von Kourtney. "Ich habe genaue Angaben gemacht und gesagt: 'keine Lebensmittelfarbe' – diese hat Gatorade! Ich habe spezielles Eis am Stiel angegeben", betonte die Vierfachmama in scharfem Ton.

Als die 45-Jährige beobachtete, wie ihr Neffe Saint West (9) einen Lutscher kreativ einsetzte und ihn in das Sportgetränk tunkte, platzte ihr komplett der Kragen: "Ich kann nicht fassen, dass das die Snacks sind, die ihr esst!" Während die Frau von Travis Barker (49) sich lautstark beschwerte, verteidigte sich Kris mit den Worten: "Ich habe sie nicht ausgesucht!" Auch Kourtneys Tochter Penelope Disick (12) hatte wohl genug von der Strenge ihrer Mutter und funkte dazwischen: "Es ist okay, Mum! Er hat es schon gegessen."

Hinter der strikten Ernährungsweise von Kourtney steckt ein langjähriges Engagement für gesunden Lebensstil, das sie auch als Gründerin ihrer Plattform Poosh verfolgt. In einem früheren Interview mit WSJ verriet sie, dass sie Wert darauf lege, ihren Kindern natürliche Vollwertkost auf den Tisch zu bringen. Ausnahmen gebe es weitestgehend nicht und auch Naschereien wie Fritten lehnt Kourtney entschieden ab: "Heute hatte ich ein Gespräch mit meinem Sohn und er sagte: 'Mama, ich brauche heute Pommes frites von McDonald's, bitte. Ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr gegessen.' Ich sagte: 'Heute ist nicht der Tag, tut mir leid.'"

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashian und Reign Disick

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

