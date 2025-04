Natascha Ochsenknecht begeistert durch ihren Abnehmerfolg

Natascha Ochsenknecht (60) hat mit einem beeindruckenden Vorher-Nachher-Foto auf Instagram für Aufsehen gesorgt. In ihrem Beitrag zeigt die Reality-TV-Ikone zwei Bilder, die den Unterschied in ihrem Aussehen deutlich machen. "Letztes Jahr hatte es mich gesundheitlich ordentlich erwischt. Da musste ich einiges an Medikamenten einwerfen, und die Auswirkungen seht ihr links", schrieb sie zu dem Vergleich. Während das erste Bild sie mit einem aufgedunsenen Gesicht zeigt, wirkt sie auf dem zweiten Bild deutlich schlanker und erholter. Dieses zweite Bild sei im März dieses Jahres entstanden – ein Beweis für ihre bemerkenswerte Erholung und Veränderung.

Natascha verriet außerdem, wie sie diese Veränderung erreicht hat. Neben einer nahezu täglichen Schwimmeinheit von 30 Minuten und dem Verzicht auf Zucker hat sie sich bewusst gegen die Nutzung von Ozempic entschieden. Das Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes wird aktuell oft mit raschem Gewichtsverlust in Verbindung gebracht. "Mein Vater war Diabetiker, das ist nicht mein Weg. Lieber langsam als schnell und ungesund abnehmen", stellte sie klar. Zudem hatte die ehemalige Frau von Uwe Ochsenknecht (69) im vergangenen Jahr gesundheitliche Rückschläge erlitten. Eine Nervenkrankheit, ausgelöst durch eine verschleppte Lungenentzündung, sorgte zunächst für den Verdacht eines Schlaganfalls. Doch Natascha kämpfte sich Schritt für Schritt zurück.

Seit Jahren ist die dreifache Mutter eine Inspiration für viele ihrer Fans, die ihre Ehrlichkeit und ihren Kampfgeist schätzen. In den Kommentaren gab es viel Lob für ihre Offenheit, sowohl bezüglich ihrer gesundheitlichen als auch ihrer persönlichen Herausforderungen. "Du bist und bleibst eine wunderschöne Frau" oder "Du kannst wirklich stolz auf dich sein", schrieben zahlreiche Nutzer laut RTL. Natascha, die als Reality-Star in Diese Ochsenknechts und Buchautorin Bekanntheit erlangte, zeigt immer wieder, dass sie nicht nur glamourös, sondern auch authentisch und nahbar ist – Eigenschaften, die sie zu einer beliebten Persönlichkeit in der Öffentlichkeit machen.

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Februar 2023

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

