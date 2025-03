Entwarnung: Natascha Ochsenknecht hatte keinen Schlaganfall

Natascha Ochsenknecht (60) sorgte im letzten Jahr für einen großen Schockmoment bei ihrer Familie: Wie in einem Trailer ihrer Reality-TV-Show Diese Ochsenknechts zu sehen war, fiel ihrem ältesten Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) plötzlich auf, dass die Gesichtshälfte seiner Mutter ungewöhnlich schief wirkte. Der Verdacht: Schlaganfall. Gegenüber RTL gibt die TV-Bekanntheit nun aber Entwarnung – sie hatte keinen Schlaganfall: "Auch wenn es so aussah. Aufgrund einer verschleppten Lungenentzündung habe ich eine Nervenentzündung bekommen, ausgelöst durch Stress."

Auch wenn sich der Verdacht glücklicherweise nicht bestätigte, war die Situation für die 60-Jährige ein erschreckender Weckruf, ihr Leben zu entschleunigen. Sie erklärt: "Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel negativen Stress habe. Dann kann die Entzündung jederzeit wiederkommen." Tatsächlich erlitt sie nach dem Vorfall im vergangenen Jahr einen Rückfall und entschied sich daraufhin, ihr Leben neu zu überdenken und den Fokus stärker auf ihre Gesundheit und den Abbau von Stress zu legen.

Mittlerweile ist der Vorfall fast ein Jahr her und Natascha geht es wieder besser. Dennoch war die Zeit wohl sehr schwer für das Familienoberhaupt. Im YouTube-Trailer zu ihrer Realityshow erinnerte sie sich an diese Zeit und gab zu: "Du bist erst mal im Schock. Natürlich habe ich Tränen vergossen, mir ging es beschissen." Das komplette Drama um Nataschas schwierigen Schlaganfall-Verdacht wird in der neuen Staffel von "Diese Ochsenknechts" gezeigt, die am 25. März auf Sky One an den Start geht.

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

AEDT / ActionPress Natascha Ochsenknecht, Model

