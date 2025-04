Nicht die Einzige: Rebecca Loos plaudert über Beckham-Affäre

David Beckham (49) hat eine bewegte Vergangenheit. Seine ehemalige Assistentin Rebecca Loos (47) erklärte bereits vor etwa 20 Jahren, dass sie eine Affäre mit dem Fußballer gehabt habe, während er schon mit Victoria Beckham (50) verheiratet war. In einem neuen Interview mit "60 Minutes" beharrte sie nun auf ihrer Erzählung und stellte klar: "Ich bin bei der Wahrheit geblieben. Ich habe nie übertrieben, ich habe nie gelogen." Außerdem machte sie deutlich, dass sie nicht die einzige Romanze gewesen sei. Die Beauty habe ihn einst bei Ronaldos Geburtstagsparty mit einem weiteren Model erwischt. "Da wurde mir klar, dass ich massiv verarscht worden war", berichtete sie.

Rebeccas Anschuldigungen sorgten für viel Aufruhr um den ehemaligen Kicker von Manchester United. In der Netflix-Doku "Beckham" sprachen David und Victoria ganz offen darüber, wie ihre Beziehung unter den Negativschlagzeilen litt. Das einstige Spice Girl erklärte darin, wie es ihr nach der Enthüllung ging: "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unglücklich." Ihr Ehemann nannte diese Zeit "furchtbar".

Das neue Interview von Rebecca kommt für die Beckhams zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Eigentlich wollte sich das vermeintliche Traumpaar nämlich den gesamten April lang auf den 50. Geburtstag des Ex-Sportlers vorbereiten. Auf Instagram teilte Victoria ein Foto, das die gesamte Familie in schicker Abendgarderobe zeigt. Dazu schrieb die Modedesignerin: "Eine tolle Art, die erste von vielen Geburtstagsfeiern für David zu beginnen – umgeben von Freunden und Familie."

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham im März 2025

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

