Zukunft ungewiss: Droht Thomas Müller Aus beim FC Bayern?

Thomas Müller (35) und der FC Bayern – eine Ära, die unzählige Titel und unvergessliche Momente hervorgebracht hat, könnte im Sommer 2025 zu Ende gehen. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg sprach Sportvorstand Max Eberl (51) überraschend offen über die Zukunft der Klub-Legende. "Vielleicht ist es irgendwann vorbei", ließ er laut Bild durchblicken – eine Aussage, die für Wirbel sorgt. Thomas' Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, und Gerüchten zufolge könnte es diesmal kein Angebot für eine Verlängerung geben, was den Weltmeister von 2014 offenbar enttäuscht haben soll.

Max machte im Rahmen der Pressekonferenz deutlich, dass Entscheidungen dieser Tragweite behutsam und intern getroffen werden müssten. "Wenn wir gemeinschaftlich eine Entscheidung getroffen haben, werden wir sie erklären", so der Sportvorstand weiter. Doch bislang scheint zwischen den Bayern-Bossen und Thomas keine Einigung in Sicht. Der Spieler, der sich laut Insidern durchaus ein weiteres Jahr beim deutschen Rekordmeister hätte vorstellen können, fühlt sich offenbar vor den Kopf gestoßen. Damit könnte eine fast 25-jährige Karriere im Bayern-Trikot, die bereits 2000 in der Jugendabteilung des Klubs begann, ein abruptes Ende finden.

Privat wird es Thomas jedoch kaum an Unterstützung mangeln. Der heimatverbundene 35-Jährige teilt mit seiner Ehefrau Lisa (35) nicht nur die Leidenschaft für sportliche Höchstleistungen, sondern auch die Liebe zum Leben auf dem Land. Gemeinsam führen die beiden seit Jahren eine Pferdezucht in Bayern und genießen das bodenständige Leben außerhalb der Welt des Fußballs. Dass der erfolgreichen Dressurreiterin der Medienrummel manchmal zu viel ist, betonte sie mit deutlichen Worten in der Prime-Video-Dokumentation "Thomas Müller: Einer wie keiner": "Privatsphäre hast du nicht mehr. Die Menschen lassen einen sehr wenig in Ruhe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Eberl und Christoph Freund, Sportvorstand und Sportdirektor des FC Bayern München

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

Anzeige Anzeige