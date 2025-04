Dieses bekannte Gesicht mischt "Temptation Island" auf

Die siebte Temptation Island-Staffel ist in vollem Gange. Auch in diesem Jahr stellen sich vier Paare dem großen RTL-Beziehungstest. Die Verführerinnen und Verführer geben ihr Bestes, die Vergebenen um den Finger zu wickeln. In Folge drei bekommen die Single-Boys sogar noch Unterstützung: Ein weiterer Verführer zieht in die Ladys-Villa ein – und zwar kein Unbekannter. Es handelt sich um den ehemaligen Fame Fighting-Kämpfer Marvin Manson.

Marvin ist nicht nur ein bekanntes Gesicht aus dem Reality-TV, sondern auch Teil der Strippergruppe SixxPaxx. Seine Verführungskünste beweist er den vergebenen Frauen direkt bei seinem Einzug mit einer Tanzeinlage. "Das ist schon heiß", schwärmt Kandidatin Hillary und auch Danka zeigt sich begeistert: "Ist natürlich echt schon attraktiv, wenn Männer tanzen können." Auch Teilnehmerin Raffaela freut sich über die neue Verführung. "Dass er jetzt als Verführer da ist, wird für mich wahrscheinlich gut – für meinen Freund eher schlecht", scherzt die Grafikdesignerin.

Während die Ladys sich über den Neuzugang freuen, herrscht in der Männervilla eher bedrückte Stimmung. Per Fernseher erfahren die vergebenen Boys von Lola Weippert (29), dass ein neuer Verführer die Ladys-Villa bezieht. Sofort wird gemunkelt, dass es sich mit Sicherheit um jemanden handelt, der bereits im Reality-TV bekannt ist. Namen wie Gigi Birofio (25) oder Max Bornmann fallen. Besonders Enrico scheint das zu verunsichern. "Mir macht das schon ein bisschen Angst, dass Saskia den neuen Verführer hot finden könnte. Ich kenne den nicht, ich hab ihn nicht gesehen, ich weiß nicht, wer er ist...", gesteht er aufgebracht.

Anzeige Anzeige

RTL Marvin Manson, "Temptation Island"-Verführer

Anzeige Anzeige

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

Anzeige Anzeige