Fake? Deswegen lässt sich AYTO-Camelia nicht auf Josh ein

Bei Are You The One? gibt Josh alles, um das Herz von Camelia zu erobern – die Münchnerin bleibt jedoch eher kühl. In ihrer Instagram-Story erklärt sie nun, warum sie die Avancen des Monegassen abblitzen ließ. "Ich hatte das Gefühl, dass alles sehr durchdacht und geplant ist. Ich habe da wenig Authentisches gesehen", erzählt sie. Immerhin sei Josh zuvor schon in der britischen Variante von "Are You The One?" gewesen und nutze soziale Medien taktisch, um seine Musikkarriere zu pushen. Camelia fügt hinzu: "Er war auch nicht mein Typ. Ich habe da keine Verbindung gespürt."

In der aktuellen Folge gibt Josh noch einmal alles – er packt seine Gitarre aus und trällert ein Liebeslied für Camelia. In der Show kommt diese romantische Geste augenscheinlich gut an. Zurück in Deutschland hat es sich die Influencerin allerdings anders überlegt. Im Netz zeigt sie nun ein Video aus AYTO-UK, in dem Josh ebenfalls für eine der Kandidatinnen singt. "Bevor er diesen Song gespielt hat, hat er zu mir gesagt, dass er den Song extra für mich geschrieben hat", meckert Camelia und fügt hinzu: "Dabei gibt es den Song schon seit 2022 auf Spotify. Er hat quasi nur meinen Namen eingefügt."

Bei ihren Fans kommt diese Erklärung weniger gut an. Viele werfen ihr vor, Josh vor den Karren zu spannen, um ihr Verhältnis mit Levin in ein besseres Licht zu rücken. Während Josh sich nämlich in der Villa um Camelia bemüht, fällt Levin zumeist durch seine wilde Knutscherei mit anderen Frauen auf. Es gibt jedoch Hinweise, dass die beiden auch nach der Show ein Paar sind. "Peinlich, dass sie jetzt versucht, Josh schlechtzureden, nur damit ihr Levin besser dasteht. Ob Fake oder nicht bei Josh, Levin hat sie null ernst genommen", schreibt ein User auf TikTok. Ein anderer findet: "So 'ne hübsche Maus. Aber sie lässt sich total manipulieren von Levin."

Instagram / joshstanleymc Josh, "Are You The One?"-Teilnehmer der sechsten Staffel

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin

