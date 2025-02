Gewusst? Dieser "Are You The One?"-Teilnehmer ist Sänger

Seit Anfang Februar läuft die sechste Staffel von Are You The One?. Unter den Teilnehmern befindet sich dabei ein Kandidat, der vielen Fans nicht unbekannt ist – und zwar Single Josh. Er nahm schon an der britischen Version des Datingformats teil und war sogar in der Sendung "Davina & Shania - We love Monaco" von Robert Geiss' (61) Töchtern zu sehen. Neben seiner Reality-Karriere ist Josh aber auch Musiker und promotet seine Musik schon seit Langem aktiv auf diversen Social-Media-Plattformen wie Instagram.

Manchen der Zuschauer fiel Josh direkt auf: Auf Social Media kommentierten einige einen Beitrag des AYTO-Teilnehmers zum Beispiel mit den Worten: "Du kommst mir bekannt vor. Warst du nicht mal bei Carmen und Robert?" Ein weiterer Nutzer des Onlineportals munkelte wiederum: "Woher kommt er mir so bekannt vor?" Ein dritter User schlussfolgerte hingegen: "Josh von den Geissens!"

Im Netz wird Josh, der mit dem Namen joshstanleymc unterwegs ist und in Monaco lebt, schon seit Jahren von seinen Fans gefeiert. Unter diversen seiner Musikclips häufen sich zahlreiche begeisterte Kommentare seiner Bewunderer. Weniger erfolgreich lief es bisher aber liebestechnisch für den Sänger: Laut eigenen Angaben verliebe sich der 28-Jährige sehr schnell, aber habe bisher noch keine Beziehung geführt. Ob sich das bei AYTO für Josh ändert, können Fans seit dem 4. Februar auf RTL+ mitverfolgen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Josh

Anzeige Anzeige

Instagram / joshstanleymc Josh, "Are You The One?"-Teilnehmer der sechsten Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige