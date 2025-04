AYTO-Josh überrascht Camelia mit eigens kreiertem Ständchen

Bei Are You The One? wird es romantisch. In Folge 18 gehen Sinan und Nasti sowie Chiara und Dion auf ein Date – dabei hätte Josh gerne ein paar Stunden mit Camelia außerhalb der Villa auf einem Date verbracht. Der Monegasse weiß allerdings, wie er dennoch die volle Aufmerksamkeit der Beauty bekommt: Er überrascht sie – und die anderen Teilnehmer – mit einem Ständchen auf der Gitarre. "Ich hoffe, es gefällt Camelia und es ist nicht zu cringe oder zu cheesy", meint Josh und gibt wenige Momente später sein Talent zum Besten. "Camelia, do you want me, hands on my body, tell me that you need me and nobody else. Cause you are my perfect match, perfect match, perfect lady", lautet der Text von Joshs eigens kreiertem Song.

Die Gruppe wippt, stimmt mit ein und trällert den Chorus gemeinsam. Auch Camelia scheint völlig mitgerissen – die Content Creatorin sitzt mit einem Lächeln im Gesicht vor ihm und lauscht aufmerksam seinen Worten. Als Josh fertig ist, schenkt sie ihm als Dankeschön eine herzliche Umarmung und ein schnelles Küsschen auf den Mund. "Ich fand das gar nicht cringe. Ich fand das erstens voll mutig und zweitens voll kreativ. Richtig schön", lobt Camelia den Musiker anschließend. Damit hat er sich einen ordentlichen Pluspunkt gesammelt. "Es gibt so viele Punkte, wo ich denke: Boah, der könnte nicht mein Perfect Match sein, aber an sich habe ich auch gesagt, ich will einen Mann haben, der mir zeigt, dass er mich will. Josh zeigt auf jeden Fall, dass er mir zeigen möchte, dass er mein Perfect Match ist – also schon wieder ein Pluspunkt für ihn", schwärmt die 29-Jährige.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Josh für seine Bindung zu Camelia ins Zeug legt. Wenige AYTO-Folgen zuvor arrangierte er in der Villa ein Minigolf-Date für die zwei. Und zuletzt stellte er mittels Stühlen und Kissen ein Auto nach, aus dem beide entspannt in die Ferne schauen und mehr übereinander erfahren konnten. Doch wie es scheint, ist sich Camelia bei Josh noch nicht allzu sicher: Ihr Herz schlägt vor allem für Mitstreiter Levin. Zwischen ihr und dem Physiotherapeuten funkte es auf Anhieb, doch einige Meinungsverschiedenheiten lassen Camelia auch an ihm zweifeln. Eigentlich hätten sie und Levin schon herausfinden können, ob sie eines der zehn gesuchten Perfect Matches sind – ihre Match-Box-Entscheidung wurde jedoch von einem ihrer Mitstreiter gegen eine Erhöhung des Gruppen-Jackpots an Moderatorin Sophia Thomalla (35) verkauft.

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin

RTL / Frank Beer Levin, "Are You The One"-Kandidat Staffel 6

