Nach Bens netten Worten: Jennifer Garner glücklich am Set

Jennifer Garner (52) wurde erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen, nachdem ihr Ex-Mann Ben Affleck (52) kürzlich in einem GQ-Interview liebevolle Worte über sie verloren hatte. Die Schauspielerin arbeitet derzeit in Paris an der zweiten Staffel der Apple TV+-Serie "The Last Thing He Told Me". Die Darstellerin wurde am Set eines Straßencafés fotografiert – elegant gekleidet in einem komplett schwarzen Ensemble, mit passendem Schmuck und lockeren, welligen Haaren. Während der Dreharbeiten hatte sie ein breites Lächeln auf den Lippen und plauderte gut gelaunt mit ihren Kollegen.

In dem GQ-Interview sprach Ben davon, wie gut er und Jennifer nach ihrer Scheidung im Jahr 2018 als Eltern harmonieren. "Ich habe wirklich Glück, dass wir so gut zusammenarbeiten. Sie ist wundervoll und großartig", lobte er die "30 über Nacht"-Bekanntheit ausdrücklich. Das ehemalige Paar hat drei gemeinsame Kinder: Violet (19), Fin (16) und Samuel (13). Zu besonderen Anlässen, wie Schulfeiern oder Geburtstagspartys ihrer Sprösslinge, zeigen sich die Ex-Partner immer wieder gemeinsam und beweisen damit, dass zwischen ihnen kein böses Blut fließt.

Aufgrund der engen Verbindung von Jennifer und Ben wird gemunkelt, dass die beiden wieder zusammenkommen könnten. Trotz der Beziehung der 52-Jährigen mit dem Unternehmer John Miller soll sich ihr Ex-Mann Hoffnungen auf ein Liebescomeback machen. "Ben wäre auf jeden Fall bereit, es noch einmal zu versuchen, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Gleichzeitig weiß er, dass das zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben einfach nicht realistisch ist", plauderte ein Insider gegenüber Page Six aus.

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

