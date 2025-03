Ben Affleck schwärmt vom Co-Parenting mit Jennifer Garner

Ben Affleck (52) gibt in einem Interview mit GQ ein ungewöhnlich herzliches Statement über seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) ab. Der Schauspieler, der mit Jennifer drei Kinder hat – Violet, Seraphina und Samuel –, lobt sie als "wunderbare" Mutter und Co-Parenting-Partnerin. Anlass für sein Kommentar ist unter anderem ein gemeinsamer Besuch auf einem Paintball-Feld, bei dem sie den Geburtstag ihres jüngsten Sohnes feierten. Bilder, die Ben zeigten, wie er Jennifer umarmte, hatten die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Doch der Schauspieler nahm den Medienrummel gelassen. "Ich bin wirklich glücklich, dass wir so gut zusammenarbeiten", sagt der "Gone Girl"-Star.

In demselben Interview spricht Ben über die Herausforderungen seines Lebens in der Öffentlichkeit. Er bezeichnet die ständige Berichterstattung über sein Privatleben als "absurd und lästig", erklärt jedoch, dass er sich auf das konzentriere, "was wirklich in meinem Leben passiert". Die Gerüchte über eine mögliche Liebes-Reunion mit seiner Ex-Frau weist er indirekt zurück. Insider bestätigten zudem, dass Jennifer momentan mit John Miller glücklich sei und keine Absichten hege, ihrer Beziehung zu Ben eine neue Chance zu geben. Jennifer und Ben waren von 2005 bis 2018 verheiratet.

Die Harmonie zwischen den beiden Ex-Partnern hat sich über die Jahre entwickelt und zeigt, wie sehr ihnen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt. Ben, der nach der Trennung von Jennifer noch einige Höhen und Tiefen durchlebte, hat immer wieder öffentlich betont, welche Bedeutung Familie für ihn habe. Die "30 über Nacht"-Darstellerin scheint einen pragmatischen Umgang mit all diesen Herausforderungen gefunden zu haben. Insidern zufolge hat sie sogar ein freundschaftliches Verhältnis zu Bens zweiter Ex-Frau Jennifer Lopez (55) aufgebaut, das auf der gemeinsamen Erfahrung des Co-Parentings basiert.

BG004/Bauergriffin.com/ MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kindern

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

