Gebrochenes Herz: Kelly Osbourne trauert um Liam Payne (†31)

Der Tod von Liam Payne (✝31) beschäftigt weiterhin viele Menschen. Der One Direction-Star kam vor wenigen Wochen durch einen Sturz aus dem dritten Stock ums Leben. In einem Interview mit Us Weekly bringt nun auch Kelly Osbourne (40) ihre Trauer über seinen Verlust zum Ausdruck. Sie erzählt, nicht lange vor dem tragischen Unfall noch Kontakt zu dem Sänger gehabt zu haben. "Er hat sich nach mir erkundigt, um sich zu vergewissern, dass es mir gut geht", erklärt der TV-Star und fügt hinzu: "Die Tatsache, dass niemand für ihn da war, bricht mir das Herz." Weil die Sängerin, wie Liam, ebenfalls immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, habe sie eine enge Verbindung zu ihm gehabt. Daher habe sein Tod sie "sehr getroffen".

In Kellys Familie gibt es aber noch eine weitere Person, die sich in den vergangenen Wochen bestürzt zeigte: ihre Mama Sharon Osbourne (72). "Liam, mein Herz schmerzt. Wir haben dich alle im Stich gelassen", schrieb die Musikmanagerin auf Instagram und ergänzte: "Wo war diese Industrie, als du sie gebraucht hast? Du warst noch ein Kind, als du in eine der härtesten Branchen der Welt eingetreten bist. Wer stand dir zur Seite? Ruhe in Frieden, mein Freund."

Neben der Familie Osbourne trauern noch viele weitere Menschen um das einstige Boyband-Mitglied. Zahlreiche Fans zollten Liam nach seinem Tod Tribut – ebenso wie eine Menge Promis. Musiker wie Charlie Puth (32), Olly Murs (40), Zedd (35) und Ed Sheeran (33) widmeten ihm rührende Worte im Netz. Besonders betroffen zeigten sich aber seine ehemaligen One-Direction-Kollegen Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31). Während die vier Männer alle einzelne Nachrichten verfassten, betonten sie in einem gesammelten Statement: "Wir sind von der Nachricht von Liams Tod völlig erschüttert. [...] Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn mit uns geliebt haben. Wir werden ihn furchtbar vermissen. Wir lieben dich, Liam. Dein Louis, Zayn, Niall und Harry."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon und Kelly Osborne, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction im Dezember 2014