Jessie J feiert ihr erstes volles Jahr als Mama von Sohn Sky

Jessie J (36) ist nicht nur Musikerin, sondern auch Vollzeit-Mama. Zusammen mit ihrem Partner Chanan Colman zieht die Britin ihren Sohn Sky groß. Wie sehr sie ihren Spross liebt, zeigt die Sängerin immer wieder auf ihrem Instagram-Account. In einem aktuellen Beitrag findet sie ganz besonders rührende Worte für den kleinen Knirps und nennt ihn das "Highlight ihres Jahres". "Als die Uhr am 31. Dezember 2023 Mitternacht schlug, war ich deine Mutter. Mein erstes volles Jahr als deine Mutter. Zu sehen, wie du in diesem Jahr aufgeblüht bist, war das Magischste, was ich je erlebt habe", sinniert sie über die vergangenen zwölf Monate.

Jessie schwärmt außerdem über ihren kleinen Sky: "Du bist zweifellos der Höhepunkt meines Jahres und meines Lebens. Ich habe noch nie etwas mehr geliebt als dich, mein Engelsjunge." Dann wünscht sie ihren Followern noch ein frohes neues Jahr. Der Beitrag zeigt ein Foto von Sky: In einem Trikot des brasilianischen Fußballteams guckt er mit großen Augen direkt in die Kamera. Im Hintergrund erkennt man schwammige Umrisse eines Strands. Das Bild ruft bei Jessies Fans große Entzückung hervor. "Es schmilzt mein Herz, dich so als Mama zu sehen!" und "Er ist so ein hübscher Junge" oder auch "Oh mein Gott! Wie süß", schrieben sie in die Kommentare.

Sky ist für Jessie ein echtes Wunder, wie sie immer wieder erzählt. Im Jahr 2021 erlitt die "Price Tag"-Interpretin eine Fehlgeburt und es war lange nicht klar, ob sie überhaupt Mutter werden kann. Dass Sky am Ende doch das Licht der Welt erblicken konnte, machte Jessie natürlich überglücklich – doch wie sie gegenüber Mirror berichtete, fühlte sie sich deswegen auch etwas schuldig. "Ich weiß, dass so viele Frauen damit zu kämpfen haben", erklärte sie im April.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky

Anzeige Anzeige