Nichte soll Wendy Williams aus Einrichtung "entführt" haben

Kontroversen im Rechtsstreit um die Vormundschaft von Wendy Williams (60) sorgen erneut für Schlagzeilen: Die ehemalige Talkshow-Moderatorin soll von ihrer Nichte Alex Finnie "entführt" worden sein, als diese sie am Mittwochabend aus einer betreuten Einrichtung in New York zu einem gemeinsamen Abendessen in einem italienischen Restaurant mitnahm. Wie die beiden in einem Interview mit TMZ rekapitulierten, habe die Einrichtung, in der Wendy seit acht Monaten lebt, bei der Polizei eine Beschwerde eingereicht. Alex hatte ihre Tante zuvor aus dem Lenox Hill Krankenhaus abgeholt, wo Wendy sich einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen hatte. Diese habe sie laut eigener Aussage "mit Bravour" bestanden. Die Einrichtung beschuldigt Alex, die Mitarbeiter umgangen zu haben – für Wendy hätten Einschränkungen beim Verlassen des Gebäudes bestanden.

Die Umstände erscheinen jedoch widersprüchlich. Laut Insidern wurde Wendy von einer Begleitperson der Einrichtung bis in die Lobby und in ein wartendes Uber-Taxi begleitet. Obwohl ein Anwalt von Wendys gerichtlich bestelltem Vormund Sabrina Morrissey behauptete, dass Wendy die Einrichtung jederzeit verlassen könne und es keine Einschränkungen für Familienbesuche gebe, wurde der Vorfall gemeldet. Wendy äußerte sich später gegenüber TMZ sichtlich empört: "Das ist einfach unglaublich", sagte sie und betonte, dass das Verhalten der Einrichtung ihre Aussagen über schlechte Lebensbedingungen bestätigen würde. Alex ergänzte: "Die Polizei wurde gerufen, obwohl wir nur zum Abendessen draußen waren."

Es ist nicht das erste Mal, dass Wendys Vormundschaft in der Öffentlichkeit für Kontroversen sorgt. Bereits 2022 wurde ihr eine gerichtliche Betreuung zugewiesen, nachdem Bedenken um ihren geistigen Zustand aufgekommen waren. Wendy, die 2023 mit Aphasie und frontotemporaler Demenz diagnostiziert wurde, beteuert jedoch, dass sie kognitiv voll handlungsfähig sei. Ihre Familie und enge Vertraute, darunter ihr Bruder Tommy Williams, unterstützen ihren Kampf für mehr Freiheit. "Sie ist geistig und körperlich in bester Verfassung", betonte Tommy erst am Mittwoch gegenüber Us Weekly. "Lasst sie raus." Wendy plant, ihre Geschichte am Freitag in der Talkshow "The View" zu erzählen und weiterhin für ihre Rechte zu kämpfen.

Getty Images Wendy Williams, 2019 in New York

Getty Images Wendy Williams, TV-Star

