"Wollen, dass ich aufgebe": Simone Lugner kämpft um Erbe

Richard Lugners (✝91) Witwe Simone steht vor schwierigen Herausforderungen: Der erbitterte Streit um das Vermögen ihres verstorbenen Ehemannes geht in die nächste Runde. Der Baumogul änderte wenige Wochen vor seinem Tod überraschend sein Testament, um Simone zu begünstigen – sie soll ein Drittel seines Vermögens bekommen. Diese Entscheidung stößt auf Widerstand, insbesondere bei seinen vier Kindern Jacqueline, Nadin, Alexander und Andreas. Wie Simone gegenüber oe24 erklärt, wird mit ihnen aktuell nur über ihre Anwälte kommuniziert: "Es kommt mir so vor, als würden sie mich mit allen Mitteln aushungern wollen, bzw. als würden sie wollen, dass ich aufgebe. Das wird aber nicht passieren. Also je eher wir alles im Sinne von Richard hinter uns bringen, desto besser ist es."

Das geschätzte Vermögen des Unternehmers liegt laut dem Wirtschaftsmagazin trend bei 135 Millionen Euro, denen allerdings auch 40 Millionen Euro Schulden gegenüberstehen. Während der Erbverhandlungen ist es für Simone finanziell allerdings eher schwierig – die Kosten für die luxuriöse Lugner-Villa belasten sie. Tausende Euro verschlingt das Anwesen monatlich, weshalb sie nebenbei weitere Einnahmen sucht. Aktuell hält die Österreicherin sich durch Engagements über Wasser – etwa bei der Show "Dancing Stars", wo sie bald mit ihrer Schwester beim großen Familien-Special auf dem Parkett stehen wird.

Richard war nicht nur durch seine Bauprojekte – allen voran sein Einkaufszentrum Lugner City – bekannt, sondern auch durch sein turbulentes Liebesleben. Mit insgesamt fünf Ehen und zahlreichen extravaganten Auftritten in der Öffentlichkeit polarisierte der Österreicher in seiner Heimat, wo er als Society-Löwe bezeichnet wurde. Besonders durch den Wiener Opernball machte er sich einen Namen, da er Jahr für Jahr prominente Damen als Begleitung präsentierte. So brachte er unter anderem Sophia Loren (90), Farrah Fawcett (✝62), Pamela Anderson (57), Paris Hilton (44) und zuletzt im Jahr 2024 Priscilla Presley (79) mit zu der prestigeträchtigen Veranstaltung.

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Anzeige Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und Richard Lugner, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige