Barack Obama gibt Fehler in seiner Ehe mit Michelle zu

Barack Obama (63) hat offen eingeräumt, dass seine Zeit im Weißen Haus Spuren in seiner Ehe mit Michelle Obama (61) hinterlassen hat. Während einer Diskussion mit Steven Tepper, dem Präsidenten des Hamilton College, erklärte der ehemalige US-Präsident, dass er sich in einem "tiefen Defizit" seiner Beziehung befand, nachdem er zwei Amtszeiten von 2009 bis 2017 im Oval Office verbracht hatte. "Also versuche ich, mich aus diesem Loch zu graben, indem ich ab und zu lustige Dinge mache", gestand Barack laut diverser Medien, unter anderem TMZ, ehrlich und fügte hinzu, dass er sich seit der Post-Amtszeit vermehrt auf das gemeinsame Leben mit seiner Frau konzentriere.

Dass die acht Jahre im Weißen Haus Spuren in ihrer Ehe hinterlassen haben, haben Barack und Michelle in der Vergangenheit mehrfach angedeutet. Michelle gab einmal zu, dass es in ihrer Beziehung eine Dekade gab, in der sie ihren Mann "nicht ausstehen konnte". Besonders die Phase, in der ihre Töchter Malia (26) und Sasha (23) noch klein waren, war für sie enorm belastend. Barack räumte zudem ein, dass er die Belastung, die auf Michelle lastete, damals nicht vollständig erkannt habe.

Trotz solcher Phasen gilt die Beziehung von Barack und Michelle für viele als Vorbild für Beständigkeit und Partnerschaft auf Augenhöhe. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 1992 haben sie nicht nur zwei Töchter großgezogen, sondern auch gemeinsam internationalen Ruhm erlebt und zahlreiche private wie berufliche Herausforderungen gemeistert. Michelle erklärte einmal, dass sie die Komplexität ihrer Ehe bewusst thematisiert, um anderen Paaren zu zeigen, dass Kompromisse und schwierige Zeiten Teil jeder langen Partnerschaft sind. "Ich nehme zehn schlechte Jahre in Kauf, wenn es dafür zwanzig gute gibt", sagte sie dazu 2022 in einem Interview mit Revolt TV. Ihre Ehrlichkeit hat dafür gesorgt, dass viele ihre Liebesgeschichte als inspirierend empfinden.

Getty Images Barack, Michelle, Sasha und Malia Obama, August 2004

Getty Images Barack und Michelle Obama, August 2024

