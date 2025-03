Barack Obama wollte eigentlich ein drittes Kind mit Michelle

Michelle Obama (61) hat im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) überraschende Einblicke in ihre Familienplanung mit Ehemann Barack Obama (63) gegeben. Die ehemalige First Lady verriet, dass der Wunsch nach einem dritten Kind allein von Barack ausgegangen sei – allerdings sei der Ex-Präsident damit auf wenig Begeisterung gestoßen. "Barack meinte, 'Wir sollten ein drittes Kind bekommen', und ich dachte nur, 'Dude'", erklärte Michelle mit einem Lachen. Ihre Töchter Malia (26) und Sasha (23), die mittlerweile bereits junge Erwachsene sind, seien ihrer Meinung nach schon perfekt gewesen, fügte sie hinzu. "Ich glaube, ich hatte wirklich Glück mit diesen beiden."

Während des Gesprächs mit der vierfachen Mutter in spe, Kylie Kelce, reflektierte Michelle auch über die Herausforderungen des Mutterseins, besonders in den frühen Jahren. Sie sprach offen über die Sorgen, die sie nach der Geburt ihrer Kinder geplagt hätten, unter anderem über ihre Erfahrungen mit postnataler Traurigkeit. Dabei sprachen sie auch humorvoll über "Girl Dads" wie Barack und Kylies Ehemann Jason Kelce (37) und darüber, wie sie dadurch von Frauen "geerdet werden" würden. "Das habe ich Barack immer gesagt – er braucht Frauen in seinem Leben, die ihn ein bisschen zurechtrücken", erzählte Michelle amüsiert.

Die Obamas leben seit dem Ende von Baracks Amtszeit als US-Präsident weit außerhalb der politischen Bühne, was für Michelle, die zugab, manchmal genervt von Barack zu sein, eine bewusste Entscheidung gewesen sei. Sie betonte im Gespräch, dass sie nie vorgehabt hätte, selbst für ein politisches Amt zu kandidieren, schon allein, um ihre Töchter zu schützen. "Ich wollte, dass die Mädchen die Freiheit haben, sich ohne die Augen der Welt zu entfalten", erklärte sie. Heute scheinen Malia und Sasha ihren Weg gefunden zu haben, während Michelle und Barack weiterhin an verschiedenen Projekten arbeiten und ihr Leben abseits des Weißen Hauses genießen – offenbar ganz zufrieden als Familie zu viert.

Getty Images Malia, Barack, Michelle und Sasha Obama im August 2016

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Januar 2025

