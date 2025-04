Diese Co-Stars spielen eine Rolle bei Selena Gomez' Hochzeit

Selena Gomez (32) gibt aufregende Neuigkeiten zu ihrer bevorstehenden Hochzeit mit Musikproduzent Benny Blanco (37) bekannt: Sie plant eine besondere Rolle für ihren Only Murders in the Building-Co-Star Martin Short (75). In der "Drew Barrymore Show" verrät die Sängerin, dass Martin einen wichtigen Part übernehmen soll: "Marty ist eingeplant, eine Rede zu halten. Ich habe ihm gesagt, er muss." Zudem witzelt sie über die Talente ihres anderen Co-Stars Steve Martin (79), die er vorführen könnte: "Steve wird wahrscheinlich sein Banjo auspacken."

Selena bestätigte ihre Verlobung Ende 2024 mit einem emotionalen Instagram-Posting, in dem sie ihren funkelnden Marquise-Ring präsentierte. In Interviews sprach sie laut People bereits offen darüber, wie charmant ihre Kollegen auf die romantische Neuigkeit reagiert hätten. Steve habe es sich demnach nicht nehmen lassen, ihr auf klassische Art per E-Mail zu gratulieren: "Das ist seine Art zu kommunizieren. Er versucht immer, höflich zu sein. Und es ist sehr nett, aber es ist auch okay, eine kurze SMS zu schicken."

Benny hatte ursprünglich ganz und gar nicht erwartet, dass aus ihrem ersten Treffen etwas Romantisches entstehen würde. Der 37-Jährige gestand im "Jay Shetty Podcast", er habe geglaubt, die Musikerin hätte ihn anfangs nicht gemocht: "Ich dachte, sie hasst mich." Tatsächlich habe er sogar versucht, sie mit einem seiner Freunde zu verkuppeln. Doch dank ihrer humorvollen Interaktionen, einschließlich der "hässlichen" Selfies, die das Eis brachen, entwickelte sich ihre außergewöhnliche Liebesgeschichte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

Anzeige Anzeige