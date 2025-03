Benny Blanco hätte seine Selena fast mit Freund verkuppelt

Benny Blanco (37) und Selena Gomez (32), die sich 2024 verlobten, sind nicht nur privat ein Traumpaar, sondern auch künstlerisch ein eingespieltes Team. Die Sängerin und der Musikproduzent haben sich erstmals vor 16 Jahren auf Initiative von Selenas Mutter Mandy Teefey (48) getroffen, um an einem Song zu arbeiten. Damals, bei ihrem ersten Treffen, sei Benny überzeugt gewesen, dass Selena ihn nicht mochte und habe sogar versucht, sie mit einem seiner Freunde zu verkuppeln. "Ich dachte, sie hasst mich", gestand er jüngst im "Jay Shetty Podcast" offen. Heute lachen sie über diesen Anfang. Was Selena damals wirklich überzeugte, war nicht die Schlagfertigkeit ihres heutigen Partners, sondern die "hässlichen" Selfies, die beide anfingen, einander während ihrer Textnachrichten zu schicken.

Ihre Liebesgeschichte nahm erst viel später Fahrt auf, als die beiden über ihre gemeinsamen Gespräche und Nachrichten eine tiefere Bindung entwickelten. Selena verriet, dass sie angefangen habe, Gefühle für Benny zu entwickeln, als sie sich intensiver austauschten und über persönliche Themen sprachen. "Ich hatte keine Ahnung", erklärte Benny rückblickend, wie unbewusst sich ihre Freundschaft in etwas Größeres verwandelte. Ihren Beziehungsstatus machten die beiden 2023 öffentlich, als Selena auf Instagram-Posts von Fans positiv reagierte. Mittlerweile sind sie nicht nur verlobt, sondern haben mit ihrem gemeinsamen Album "I Said I Love You First" sowohl musikalisch als auch emotional einen weiteren Meilenstein erreicht.

Hinter den Kulissen scheint vor allem ein scherzhafter und unkomplizierter Umgang der Schlüssel für ihre Beziehung zu sein. Dass Selena von ihrer Mutter an Benny herangeführt wurde, ist eine ironische Fußnote in der Geschichte, die zeigt, wie unerwartet das Schicksal oft ist. Zu der Zeit hätte wohl niemand geahnt, dass aus ihrer professionellen Zusammenarbeit eine der rührendsten Hollywood-Liebesgeschichten werden würde. Die Familienbeziehung spielt auch weiterhin eine große Rolle, denn Mandy soll laut Insidern eine enge Unterstützerin des Paares sein. Ob "hässliche" Selfies wohl noch immer eine Rolle in der Beziehung des Paares spielen? Eines ist sicher: Humor und Authentizität waren von Anfang an die Basis ihrer Liebesgeschichte.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Anzeige